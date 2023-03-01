Героиня Джины Карано остается частью вселенной «Мандалорца», несмотря на увольнение актрисы

Исполнительный продюсер и режиссер сериала «Мандалорец» Рик Фамуйива заявил, что, несмотря на уход актрисы Джины Карано из проекта, ее героиня Кара Дюн останется частью вселенной шоу. В недавнем интервью для Deadline кинематографист сказал, что шоураннер «Мандалорца» Джон Фавро все еще размышляет над дальнейшей судьбой персонажа:

«Кара сыграла большую роль в сериале и продолжает оставаться частью этого мира. Мы должны решить эту задачу креативно, и Джон Фавро думает об этом. Мы обсуждали этот вопрос, потому что знали, что он повлияет на шоу в целом. Но в то же время в центре нашей истории все еще находятся два персонажа — Дин Джарин и Грогу. Так что размышления об этих вещах похоже на обслуживание их окружения».

В том же интервью продюсер «Мандалорца» и креативный директор Lucasfilm Дэйв Филони уклончиво ответил на вопрос о том, может ли Карано вернуться в третьем сезоне сериала:

«У нас есть большая галактика, в которой живет множество персонажей. Из-за этого нам сложно найти достаточно экранного времени для каждого из них. Нам нужно посмотреть, как будет разворачиваться сезон, какие приключения переживут герои. Но Кара Дюн — это отличный персонаж, сыгравший большую роль в жизни Дина Джарина. Мы посмотрим, как герои будут развиваться дальше».

В феврале 2021 года студия Lucasfilm уволила Карано из-за ее противоречивых политических комментариев в социальных сетях. Тогда актриса заявила, что не позволит «отменить» себя, и объявила о создании своего собственного фильма в партнерстве с консервативным политическом комментатором Беном Шапиро.

Премьера третьего сезона «Мандалорца» состоится сегодня, 1 марта.