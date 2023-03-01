Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Царевны и таинственная гостья" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Героиня Джины Карано остается частью вселенной «Мандалорца», несмотря на увольнение актрисы

Героиня Джины Карано остается частью вселенной «Мандалорца», несмотря на увольнение актрисы

1 марта 2023 17:07
Героиня Джины Карано остается частью вселенной «Мандалорца», несмотря на увольнение актрисы

Творческая команда сериала размышляет над тем, как выстроить ее дальнейшую судьбу в мире «Звездных войн».

Исполнительный продюсер и режиссер сериала «Мандалорец» Рик Фамуйива заявил, что, несмотря на уход актрисы Джины Карано из проекта, ее героиня Кара Дюн останется частью вселенной шоу. В недавнем интервью для Deadline кинематографист сказал, что шоураннер «Мандалорца» Джон Фавро все еще размышляет над дальнейшей судьбой персонажа:

«Кара сыграла большую роль в сериале и продолжает оставаться частью этого мира. Мы должны решить эту задачу креативно, и Джон Фавро думает об этом. Мы обсуждали этот вопрос, потому что знали, что он повлияет на шоу в целом. Но в то же время в центре нашей истории все еще находятся два персонажа — Дин Джарин и Грогу. Так что размышления об этих вещах похоже на обслуживание их окружения».

В том же интервью продюсер «Мандалорца» и креативный директор Lucasfilm Дэйв Филони уклончиво ответил на вопрос о том, может ли Карано вернуться в третьем сезоне сериала:

«У нас есть большая галактика, в которой живет множество персонажей. Из-за этого нам сложно найти достаточно экранного времени для каждого из них. Нам нужно посмотреть, как будет разворачиваться сезон, какие приключения переживут герои. Но Кара Дюн — это отличный персонаж, сыгравший большую роль в жизни Дина Джарина. Мы посмотрим, как герои будут развиваться дальше».

В феврале 2021 года студия Lucasfilm уволила Карано из-за ее противоречивых политических комментариев в социальных сетях. Тогда актриса заявила, что не позволит «отменить» себя, и объявила о создании своего собственного фильма в партнерстве с консервативным политическом комментатором Беном Шапиро.

Премьера третьего сезона «Мандалорца» состоится сегодня, 1 марта.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Читать далее 12 января 2023
Тест: какой ты Киану Ривз из кино? Тест: какой ты Киану Ривз из кино? Читать далее 23 февраля 2023
Смертельная слава: 9 известных актеров, которые погибли во время съемок Смертельная слава: 9 известных актеров, которые погибли во время съемок Читать далее 27 февраля 2023
«Троица», «Офелия» и «Смерть Марата»: произведения искусства, которые цитировали в кино «Троица», «Офелия» и «Смерть Марата»: произведения искусства, которые цитировали в кино Читать далее 28 февраля 2023
«Настоящих маньяков нельзя популяризировать»: 20 мудрых цитат Энтони Хопкинса «Настоящих маньяков нельзя популяризировать»: 20 мудрых цитат Энтони Хопкинса Читать далее 23 февраля 2023
Тест: на какой фильм будет похожа твоя весна? Тест: на какой фильм будет похожа твоя весна? Читать далее 1 марта 2023
Кровь и черные кружева: история итальянского джалло Кровь и черные кружева: история итальянского джалло Читать далее 26 февраля 2023
Как звезды Голливуда ухаживают за волосами: главные лайфхаки и средства Как звезды Голливуда ухаживают за волосами: главные лайфхаки и средства Читать далее 22 февраля 2023
Что смотреть на выходных: «Кит», «Стук в дверь» и шпионский триллер с Евой Грин Что смотреть на выходных: «Кит», «Стук в дверь» и шпионский триллер с Евой Грин Читать далее 22 февраля 2023
Весна - время перемен: Киноафиша приглашает на показ фильма «Здоровый человек» Весна - время перемен: Киноафиша приглашает на показ фильма «Здоровый человек» Читать далее 22 февраля 2023
От Душечки до Харли Квинн: 11 легендарных блондинок в истории кино От Душечки до Харли Квинн: 11 легендарных блондинок в истории кино Читать далее 1 марта 2023
Related video