Дочь волка, 2019

Когда группа преступников похищает сына Клэр, она выходит на тропу войны. Взяв в руки автомат, женщина истребляет одного члена банды за другим. Ее цель — главарь преступной ячейки по прозвищу Отец. В условиях дикой природы между заклятыми врагами разворачивается очное противостояние. Джина Карано и Ричард Дрейфусс в новом экшн-триллере от режиссера культовой «Пилы 5» Дэвида Хэкла.

За плечами Клэр служба в элитном подразделении и командировки в горячие точки. Эта женщина не понаслышке знает о том, как обращаться с огнестрельным оружием. Ей по силам голыми руками расправиться сразу с несколькими мужчинами. За годы военной карьеры она превратилась в героя страны, завоевав десяток наград. Однако забота о 13-летнем сыне заставляет ветерана покинуть службу и осесть в канадской глубинке. Здесь, на территории живописных горных пейзажей, Клэр пытается начать жизнь с чистого листа, оставив опасное ремесло в прошлом. Планы рушит появление группировки отморозков, прознавших о ее денежных накоплениях в банке. Злоумышленники похищают ее ребенка с целью получения многомиллионного выкупа. Им и в голову не могло прийти, что доведенная до отчаяния мать даст им вооруженный отпор.

Экстремальная ситуация вынуждает Клэр вспомнить военное прошлое. Достав из сейфа полный боекомплект, она идет по следу загадочного Отца — влиятельного криминального авторитета, в руках которого сконцентрирована вся власть в регионе. Понимая, что полагаться на коррумпированных полицейских бессмысленно, героиня берет правосудие на себя.