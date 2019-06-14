Дочь волка, 2019

Когда группа преступников похищает сына Клэр, она выходит на тропу войны. Взяв в руки автомат, женщина истребляет одного члена банды за другим. Ее цель — главарь преступной ячейки по прозвищу Отец. В условиях дикой природы между заклятыми врагами разворачивается очное противостояние. Джина Карано и Ричард Дрейфусс в новом экшн-триллере от режиссера культовой «Пилы 5» Дэвида Хэкла.
За плечами Клэр служба в элитном подразделении и командировки в горячие точки. Эта женщина не понаслышке знает о том, как обращаться с огнестрельным оружием. Ей по силам голыми руками расправиться сразу с несколькими мужчинами. За годы военной карьеры она превратилась в героя страны, завоевав десяток наград. Однако забота о 13-летнем сыне заставляет ветерана покинуть службу и осесть в канадской глубинке. Здесь, на территории живописных горных пейзажей, Клэр пытается начать жизнь с чистого листа, оставив опасное ремесло в прошлом. Планы рушит появление группировки отморозков, прознавших о ее денежных накоплениях в банке. Злоумышленники похищают ее ребенка с целью получения многомиллионного выкупа. Им и в голову не могло прийти, что доведенная до отчаяния мать даст им вооруженный отпор.
Экстремальная ситуация вынуждает Клэр вспомнить военное прошлое. Достав из сейфа полный боекомплект, она идет по следу загадочного Отца — влиятельного криминального авторитета, в руках которого сконцентрирована вся власть в регионе. Понимая, что полагаться на коррумпированных полицейских бессмысленно, героиня берет правосудие на себя.
Актриса Джина Карано самостоятельно выполнила все трюки в фильме. В этом ей помог богатый опыт выступлений в смешанных единоборствах MMA.
Съемки проходили с 18 марта по 13 апреля 2019 года в Канаде. Чтобы достигнуть максимальной аутентичности, создатели картины решили отказаться от студийных павильонов в пользу натуры.
Боевик «Дочь волка» был выпущен в американский прокат 14 июня 2019 года. Спустя две недели его показали в рамках конкурсной программы Taormina Film Fest.
Релиз был представлен на премии Canadian Screen Awards в категориях «Лучший фильм», «Лучший актер второго плана» и «Лучшая режиссура».
Автором сценария выступил уроженец Грузии Ник Агиашвили. До этого он работал над фильмами «Тбилиси, я люблю тебя», «Зеленая история» и «5 ночей в Голливуде».
Для бывшей звезды спорта Джины Карано это далеко не первая главная роль на большом экране. В 2012 году она сыграла Мэллори Кейн в боевике Стивена Содерберга «Нокаут». Также поклонники ММА могли наблюдать Карано в хитах последних лет «Форсаж 6», «Дэдпул» и «Мандалорец».
Исполнитель роли вымогателя Ларсена Брендан Фер, как и его экранная партнерша Карано, прежде снимался в лентах по мотивам комиксов Marvel. На счету актера эпизодические появления в «Стражах Галактики» и «Людях Икс: Первый класс».
Для лауреата премии «Оскар» Ричарда Дрейфусса боевик «Дочь волка» — четвертый кинофильм за 2019 год. Легендарного актера можно было увидеть в картинах «Полярный», «Космонавт» и «Смеяться последним».
Клэр возвращается домой из поездки по Ближнему Востоку и узнает о том, что ее 13-лений сын похищен местными бандитами во главе с неким мужчиной, известным как Отец.