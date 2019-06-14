Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Дочь волка Дочь волка
Киноафиша Фильмы Дочь волка
Daughter of the Wolf

Дочь волка, 2019

2019 / Канада
4.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
Написать отзыв
Боевик с Джиной Карано о разъяренной матери
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Когда группа преступников похищает сына Клэр, она выходит на тропу войны. Взяв в руки автомат, женщина истребляет одного члена банды за другим. Ее цель — главарь преступной ячейки по прозвищу Отец. В условиях дикой природы между заклятыми врагами разворачивается очное противостояние. Джина Карано и Ричард Дрейфусс в новом экшн-триллере от режиссера культовой «Пилы 5» Дэвида Хэкла.

За плечами Клэр служба в элитном подразделении и командировки в горячие точки. Эта женщина не понаслышке знает о том, как обращаться с огнестрельным оружием. Ей по силам голыми руками расправиться сразу с несколькими мужчинами. За годы военной карьеры она превратилась в героя страны, завоевав десяток наград. Однако забота о 13-летнем сыне заставляет ветерана покинуть службу и осесть в канадской глубинке. Здесь, на территории живописных горных пейзажей, Клэр пытается начать жизнь с чистого листа, оставив опасное ремесло в прошлом. Планы рушит появление группировки отморозков, прознавших о ее денежных накоплениях в банке. Злоумышленники похищают ее ребенка с целью получения многомиллионного выкупа. Им и в голову не могло прийти, что доведенная до отчаяния мать даст им вооруженный отпор.

Экстремальная ситуация вынуждает Клэр вспомнить военное прошлое. Достав из сейфа полный боекомплект, она идет по следу загадочного Отца — влиятельного криминального авторитета, в руках которого сконцентрирована вся власть в регионе. Понимая, что полагаться на коррумпированных полицейских бессмысленно, героиня берет правосудие на себя.

 

Актриса Джина Карано самостоятельно выполнила все трюки в фильме. В этом ей помог богатый опыт выступлений в смешанных единоборствах MMA.

Съемки проходили с 18 марта по 13 апреля 2019 года в Канаде. Чтобы достигнуть максимальной аутентичности, создатели картины решили отказаться от студийных павильонов в пользу натуры.

Боевик «Дочь волка» был выпущен в американский прокат 14 июня 2019 года. Спустя две недели его показали в рамках конкурсной программы Taormina Film Fest.

Релиз был представлен на премии Canadian Screen Awards в категориях «Лучший фильм», «Лучший актер второго плана» и «Лучшая режиссура».

Автором сценария выступил уроженец Грузии Ник Агиашвили. До этого он работал над фильмами «Тбилиси, я люблю тебя», «Зеленая история» и «5 ночей в Голливуде».

Для бывшей звезды спорта Джины Карано это далеко не первая главная роль на большом экране. В 2012 году она сыграла Мэллори Кейн в боевике Стивена Содерберга «Нокаут». Также поклонники ММА могли наблюдать Карано в хитах последних лет «Форсаж 6», «Дэдпул» и «Мандалорец».

Исполнитель роли вымогателя Ларсена Брендан Фер, как и его экранная партнерша Карано, прежде снимался в лентах по мотивам комиксов Marvel. На счету актера эпизодические появления в «Стражах Галактики» и «Людях Икс: Первый класс».

Для лауреата премии «Оскар» Ричарда Дрейфусса боевик «Дочь волка» — четвертый кинофильм за 2019 год. Легендарного актера можно было увидеть в картинах «Полярный», «Космонавт» и «Смеяться последним».

Клэр возвращается домой из поездки по Ближнему Востоку и узнает о том, что ее 13-лений сын похищен местными бандитами во главе с неким мужчиной, известным как Отец.

4.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 25 марта 2021
Премьера онлайн 14 июня 2019
Премьера в мире 14 июня 2019
Возраст 18+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Дэвид Хэкл
Дэвид Хэкл
В ролях
Джина Карано
Джина Карано
Ричард Дрейфусс
Ричард Дрейфусс
Брендан Фер
Брендан Фер
Сидель Ноэль
Сидель Ноэль
Антон Гиллис-Адельман
Антон Гиллис-Адельман
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Дочь волка 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Дочь волка смотреть онлайн

Дочь волка
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Клэр Гэмильтон (Джина Карано) – бывший военный специалист, довольно долго проработавшая на Ближнем Востоке. Она возвращается после смерти отца в родной городок, чтобы попытаться восстановить испорченные отношения с сыном (Антон Гиллис-Адельман), но его похищают бандиты из группировки Отца (Ричард Дрейфус). У Клэр много навыков, которые она может применить для возвращения сына, но против неё зима и множество головорезов. «Дочь волка» запросто могла бы стать боевиком с Лиамом…
Читать
Пока нет отзывов Написать
13 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Related video
Выгнали после двух переломов: Загитова раскрыла правду о работе с Тутберидзе
Со сцены снова на экраны? Макеева намекнула на участие в новом телешоу
В сети отыскали гороскоп 1979 года: это самое честное описание знаков Зодиака
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
«Многие не верят»: вот что сейчас происходит между Медведевой и Милохиным
Без фильтров и макияжа: Долина засветила процесс омоложения
«С отцом ничего общего»: народ ахнул, увидев детей Лепса от бывшей жены
От них такого не ждали: странному поведению Бузовой и Билана нашлось объяснение
«Были бы прекрасной парой»: Волочкова рассекретила планы на будущее
Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
«Довел до слез»: молодая жена Прилучного выступила с громким заявлением
Приложение киноафиши