«Дочь волка»: Рецензия Киноафиши

Клэр Гэмильтон (Джина Карано) – бывший военный специалист, довольно долго проработавшая на Ближнем Востоке. Она возвращается после смерти отца в родной городок, чтобы попытаться восстановить испорченные отношения с сыном (Антон Гиллис-Адельман), но его похищают бандиты из группировки Отца (Ричард Дрейфус). У Клэр много навыков, которые она может применить для возвращения сына, но против неё зима и множество головорезов.

«Дочь волка» запросто могла бы стать боевиком с Лиамом Нисоном. Сценарист Ник Агиашвили (кстати говоря, уроженец Тбилиси) взял несколько базовых тропов из фильмов с ирландским актёром. Для начала автор воспользовался сюжетной завязкой «Заложницы» с похищением ребёнка у того, у кого лучше вообще ничего не красть, и поместил действие в локации северного хмурого леса из «Схватки». Единственное отличие: волки здесь не враги, а, наоборот, активные помощники главной героини, к которой испытывают почти мистическую приязнь.

Дочь волка

Сравнение с «Заложницей» и «Схваткой» далеко не самое досадное для боевика. Впрочем, в картине не так много экшна – очень хорош первый акт, но в дальнейшем «Дочь волка» представляет собой погоню по зимнему лесу со всеми сопутствующими бедами. Диалоги при этом обладают разной степенью топорности, а сюжет не то чтобы глуп, но примитивен и вторичен. Впрочем, такие фильмы мы любим не за сценарий.

Джина Карано – просто красивая и харизматичная женщина: приятно смотреть, как она надирает задницы отморозкам или выживает в заснеженном лесу. При этом нисколько профеминистской картину не назвать. Да, главная героиня – женщина, но выполняет она вполне маскулинную роль экшн-героя. Не зря мы начали со сравнения с Лиамом Нисоном: замени мать на отца – ничего радикально в фильме не изменится.

Не нашлось в этом хмуром зимнем кино и места для яркого антагониста. Ричард Дрейфус с удовольствием зачитывает длинные квазирелигиозные монологи и с явным упоением причиняет людям боль, но в целом выглядит сильно утомлённым всем происходящим вокруг. Брендан Фер в роли нелепого, но душевного помощника поневоле милый, но не более.

Дочь волка

«Дочь волка» – достаточно простое, но брутальное кино, в котором суровые люди на фоне суровой природы выясняют, кто из них достоин жить. Фильм не изобилует богатством художественных средств, но может понравиться поклонникам боевиков и, само собой, фанатам Джины Карано.