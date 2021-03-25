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«Дочь волка»: Рецензия Киноафиши

25 марта 2021 00:00
«Дочь волка»: Рецензия Киноафиши

Джина Карано устраивает кровавую охоту в заснеженных канадских лесах.

Клэр Гэмильтон (Джина Карано) – бывший военный специалист, довольно долго проработавшая на Ближнем Востоке. Она возвращается после смерти отца в родной городок, чтобы попытаться восстановить испорченные отношения с сыном (Антон Гиллис-Адельман), но его похищают бандиты из группировки Отца (Ричард Дрейфус). У Клэр много навыков, которые она может применить для возвращения сына, но против неё зима и множество головорезов.

«Дочь волка» запросто могла бы стать боевиком с Лиамом Нисоном. Сценарист Ник Агиашвили (кстати говоря, уроженец Тбилиси) взял несколько базовых тропов из фильмов с ирландским актёром. Для начала автор воспользовался сюжетной завязкой «Заложницы» с похищением ребёнка у того, у кого лучше вообще ничего не красть, и поместил действие в локации северного хмурого леса из «Схватки». Единственное отличие: волки здесь не враги, а, наоборот, активные помощники главной героини, к которой испытывают почти мистическую приязнь.

«Дочь волка»: Рецензия Киноафиши
Дочь волка

Сравнение с «Заложницей» и «Схваткой» далеко не самое досадное для боевика. Впрочем, в картине не так много экшна – очень хорош первый акт, но в дальнейшем «Дочь волка» представляет собой погоню по зимнему лесу со всеми сопутствующими бедами. Диалоги при этом обладают разной степенью топорности, а сюжет не то чтобы глуп, но примитивен и вторичен. Впрочем, такие фильмы мы любим не за сценарий.

Джина Карано – просто красивая и харизматичная женщина: приятно смотреть, как она надирает задницы отморозкам или выживает в заснеженном лесу. При этом нисколько профеминистской картину не назвать. Да, главная героиня – женщина, но выполняет она вполне маскулинную роль экшн-героя. Не зря мы начали со сравнения с Лиамом Нисоном: замени мать на отца – ничего радикально в фильме не изменится.

Не нашлось в этом хмуром зимнем кино и места для яркого антагониста. Ричард Дрейфус с удовольствием зачитывает длинные квазирелигиозные монологи и с явным упоением причиняет людям боль, но в целом выглядит сильно утомлённым всем происходящим вокруг. Брендан Фер в роли нелепого, но душевного помощника поневоле милый, но не более.

«Дочь волка»: Рецензия Киноафиши
Дочь волка

«Дочь волка» – достаточно простое, но брутальное кино, в котором суровые люди на фоне суровой природы выясняют, кто из них достоин жить. Фильм не изобилует богатством художественных средств, но может понравиться поклонникам боевиков и, само собой, фанатам Джины Карано.

Пётр Волошин
Пётр Волошин
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