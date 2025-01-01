Меню
Майкл Джей Фокс
Награды
Награды и номинации Майкл Джей Фокс
Michael J. Fox
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Связи
Вопросы и ответы
Награды и номинации Майкл Джей Фокс
Оскар 2023
Jean Hersholt Humanitarian Award
Победитель
Золотой глобус 2000
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 1999
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 1998
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 1989
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 2014
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1997
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1988
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1987
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1986
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2009
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Победитель
Outstanding Nonfiction Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 2000
Лучший актёр в комедийном сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 1988
Лучший актёр в комедийном сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 1987
Лучший актёр в комедийном сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 1986
Лучший актёр в комедийном сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2016
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2006
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1999
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1998
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1997
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1989
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1985
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2000
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 1999
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Победитель
Отрезанные гениталии, кринж и укусы голого Кологривого: 3 сезон «Метода» первые зрители назвали кровавым детским утренником
