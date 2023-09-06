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Киноафиша Новости Эмили Блант устраивается работать в стартап Криса Эванса в трейлере фильма «Продавцы боли»

Эмили Блант устраивается работать в стартап Криса Эванса в трейлере фильма «Продавцы боли»

6 сентября 2023 17:33
Эмили Блант устраивается работать в стартап Криса Эванса в трейлере фильма «Продавцы боли»

Духовный родственник «Волка с Уолл-стрит» от режиссера картин про Гарри Поттера.

Стриминговый сервис Netflix представил тизер-трейлер злободневного авантюрного триллера «Продавцы боли», концептуально напоминающего «Волка с Уолл-стрит» Мартина Скорсезе. Главные роли в ленте сыграли Эмили Блант и Крис Эванс.

В центре сюжета — молодая мать-одиночка Лиза Дрейк (Блант). В попытке найти лучшую жизнь для себя и своей дочки-подростка главная героиня объединяется с пронырливым бизнесменом Питом (Эванс) и устраивается на работу в загибающийся фармацевтический стартап во Флориде. Благодаря своему природному обаянию и смелости она быстро добивается успеха, а компания превращается в весьма успешное предприятие. Однако с большими деньгами приходят и большие риски, так что вскоре Лиза оказывается в центре масштабного заговора с ужасающими последствиями.

Режиссером выступил Дэвид Йейтс, постановщик четырех последних картин про Гарри Поттера и трилогии «Фантастические твари». Сценарий по мотивам одноименной книги Ивэна Хьюза написал Уэллс Тауэр. В остальной актерский состав вошли Кэтрин О’Хара, Хлоя Коулмэн, Энди Гарсиа, Джей Дюпласс, Брайан Д’Арси Джеймс, Амит Шах, Обри Доллар и Алексис Бака.

Мировая премьера «Продавцов боли» состоистя 11 сентября в рамках международного кинофестиваля в Торонто, а релиз на Netflix состоится 27 октября.

Фото: Netflix
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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