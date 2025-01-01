Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Дэвид Йейтс
Награды
Награды и номинации Дэвида Йейтса
David Yates
О персоне
Фильмография
Новости
Фотографии
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Дэвида Йейтса
Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Номинант
BAFTA 2011
Best Feature Film
Победитель
Best Feature Film
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2005
Best Drama Serial
Победитель
Best Drama Serial
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2002
Best Drama Serial
Победитель
Best Drama Serial
Победитель
BAFTA 2017
Лучший британский фильм
Номинант
Лучший британский фильм
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2004
Best Drama Serial
Номинант
Best Drama Serial
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2003
Лучший короткометражный фильм
Номинант
Лучший короткометражный фильм
Номинант
Трудно поверить, но «Теорию большого взрыва» могли назвать по-другому: хитом сериал точно не стал бы
Этот вопрос «Чужой. Земля» так и оставил без ответа: что не так с экипажем «Мажино»?
Выживет ли ребенок и что станет с Лерой: объясняем концовку российского сериала «Дыши»
«Хорошие художники заимствуют, великие — крадут»: идею новинки MCU «украли» у «Интерстеллара» — Marvel признали лишь после премьеры
«До сих пор преследуют в кошмарах»: в топ-3 самых страшных серий хоррор-сериалов XXI века не нашлось места даже «АИУ»
До этого показали лишь избранным: Дауни-младший наконец-то официально вернулся на большие экраны в MCU (первый взгляд)
Снейп с Макгонагалл даже не в топ-3, а Хагрид в лидерах: россияне выбрали лучших учителей «Гарри Поттера» — и с №1 можно спорить долго
«Рай основан на чудовищной лжи»: ИИ предложил 3 продолжения «Интерстеллара» от Скорсезе, Тарантино и Нолана-младшего — каждое «взрывает» мозг
На Макиму слюни не пускайте, с Резе прощайтесь сразу: с кем Дэнджи останется в финале «Человека-бензопилы»
Пола Уокера все-таки не оживят? «Форсаж 11» попал в производственный ад — оставили без денег и сценария
Сцена в душе из фильма «Психо» стала легендарной: и в самом омерзительном ужастике 2024 года есть такая же — но с точностью до наоборот
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667