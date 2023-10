«Продавцы боли»: Рецензия Киноафиши

Лиза Дрейк — сообразительная женщина, выросшая далеко не в идеальных условиях. Ее прирожденные навыки дедукции и предпринимательская жилка оказались никому не нужны без корочки об образовании. Днями она ругается с сестрой и вытаскивает дочку из школьных передряг, а ночами без энтузиазма крутится у шеста. После танца она разводит одного из посетителей на деньги. Им оказывается Пит Бреннер — красавчик из фармацевтической компании, находящейся на грани разорения. Об этом факте герой Криса Эванса умалчивает и, напившись, зовет стриптизершу-интеллектуалку к себе работать. Лиза берет от этой возможности все и поднимает компанию с колен, обеспечивая баснословные доходы.

Есть одно но: вымышленная фармацевтическая компания Zanna целиком списана с реальной истории Insys, которая выпускала сильное обезболивающее для онкобольных с содержанием фентанила. Фентанил — мощный опиоид, вызвавший в США зависимость и непрекращающийся рост смертей. «Продавцы боли» рассказывают о компании, чьи благие намерения поглотила жадность. Подкупы фармацевтов, повышение дозировки, распространение лекарства не только среди онкобольных, но и при мигрени или ушибе. Деньги, деньги и деньги, влекущие смерти, смерти и смерти.

Режиссер последних частей « Гарри Поттера » и всех « Фантастических тварей » Дэвид Йейтс впервые за долгое время переключается с волшебной эпопеи на реальные события. История громкого взлета и оглушительного падения вписывается в засилье проектов прошлого года: « На взводе: Битва за Uber », « Выбывшая », « Не сработало ». Заодно «Продавцы боли» седлают еще одну резко набравшую популярность тему — опиоидный кризис: череда документальных картин о семье Саклер, апогей в виде прошлогодней победы « Всей красоты и кровопролития » на Венецианском кинофестивале, а затем и Netflix, который словно выкупил сам исторический факт этой эпидемии. Пару месяцев назад стриминг выпустил мини-сериал « Побочный эффект: Смерть », а затем « Падение дома Ашеров », также ссылающийся на семью Саклеров. Фильм «Продавцы боли» замыкают этот своеобразный марафон, где всё уже успели сказать до него.

Неоднозначный проект целиком водружен на хрупкие плечи Эмили Блант . Талантливейшая актриса, которой последнее время дает сильные роли только ее собственный муж Джон Красински . В «Продавцах боли» Блант демонстрирует огромный диапазон своих способностей, но не в силах заткнуть им сценарные огрехи. Желание Лизы быстро заработать деньги резко сменяется жаждой справедливости. Переход от личности, которой на всех наплевать, как ее описывает герой Эванса в начале фильма, до раскаявшегося ангела-спасителя столь условен, что поверить в него попросту невозможно.

Попытка Йейтса создать стилистически интересный проект не доходят до ума. После ошибки конкурентов, вымышленная компания выходит на IPO и находится на пике своего успеха. Герои устраивают вечеринку в лучших традициях « Волка с Уолл-стрит » под олдскульный хит Turning down for what. Буйство красок, монтажа и юмора, великолепная игра актеров зачем-то переключается на вставки в жанре мокьюментари. В неуместном ч/б герои дают интервью о причинах и последствиях своих смертельных решений. Совмещение игривой иронии с робкой демонстрацией фармацевтической коррупции вызвало шквал негативных рецензий после премьеры фильма на фестивале в Торонто. В Америке до сих пор ежедневно умирает сотня людей от опиоидной зависимости. Возможно, смеяться было слишком рано.

Создатели делают из опиоида аскорбинку, и делают это динамично, но затем снова берутся напоминать, что это все же убивающий тебя опиоид. Неопределившаяся история о масштабной капиталистической трагедии не отталкивает в должной ей мере. Йейтс снова создал фантастических тварей, а не реальных убийц.