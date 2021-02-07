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Постер сериала Уравнитель
Постер сериала Уравнитель
Постер сериала Уравнитель
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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3 постера
Киноафиша Сериалы Уравнитель

Уравнитель (2021 - …)

The Equalizer 18+
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 5 сезонов
Эпизод длится 45 минут
Телеканал CBS
Продолжительность сериала 55 часов 30 минут

О чем сериал

«Уравнитель» — новый американский сериал, снятый в жанре боевик. В основе сюжета лежит одноименное телешоу, которое пользовалось большой популярностью в середине восьмидесятых. На этот раз главная роль отведена женщине, роль которой исполнила афроамериканская актриса Куин Латифа. Главная героиня использует свои физические и интеллектуальные навыки для того, чтобы оказывать помощь людям, оказавшимся в крайне сложных жизненных ситуациях. Она приходит тогда, когда полиция бездействует, а все правительственные структуры просто умывают руки.

В ролях
В ролях
Куин Латифа
Куин Латифа
Крис Нот
Крис Нот
Джада Пинкетт Смит
Джада Пинкетт Смит
Адам Голдберг
Адам Голдберг
Тори Киттлз
Тори Киттлз
Лайя ДеЛеон Хэйес
Лайя ДеЛеон Хэйес
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
5.6 IMDb
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Сезоны
Уравнитель - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 10 эпизодов
 
Уравнитель - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2021, 18 эпизодов
 
Уравнитель - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2022, 18 эпизодов
 
Уравнитель - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2024, 10 эпизодов
 
Уравнитель - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2024, 18 эпизодов
 
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