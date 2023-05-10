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Киноафиша Сериалы Царица Клеопатра

Царица Клеопатра (2023 - 2023)

Queen Cleopatra 18+
Год выпуска 2023
Страна Великобритания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 48 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность сериала 3 часа 12 минут

О чем сериал

Это история о последней египетской царице Клеопатре, которая сражалась за право управлять страной, личное счастье и наследие. Клеопатра хочет вернуть себе престол, а Юлий Цезарь намерен вновь получать подать, которую ему перестали выплачивать горожане, и покорить весь мир. После кровавого переворота, во время которого легендарная египетская правительница чуть не лишилась жизни, она все-таки вернула себе трон и восстановила честь семьи благодаря природной хитрости, женской мудрости и политическому дару.

Царица Клеопатра - трейлер
Царица Клеопатра  трейлер
В ролях
В ролях
Джада Пинкетт Смит
Джада Пинкетт Смит
Крэйг Расселл
Майкл Греко
Аделе Джеймс
Джон Патридж
Андира Кричлоу
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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1.2 IMDb
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Сезоны
Царица Клеопатра - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 4 эпизода
 
Отзывы о сериале
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