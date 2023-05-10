Это история о последней египетской царице Клеопатре, которая сражалась за право управлять страной, личное счастье и наследие. Клеопатра хочет вернуть себе престол, а Юлий Цезарь намерен вновь получать подать, которую ему перестали выплачивать горожане, и покорить весь мир. После кровавого переворота, во время которого легендарная египетская правительница чуть не лишилась жизни, она все-таки вернула себе трон и восстановила честь семьи благодаря природной хитрости, женской мудрости и политическому дару.