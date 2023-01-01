1742 год. На престол взошла дочь Петра Первого Елизавета. Новая императрица, которая оказалась во главе государства благодаря политическим интригам, бдительно следит за тем, чтобы и за ее спиной не затеяли заговор. В это непростое время главные герои, курсанты Московской Навигацкой Школы Александр Белов (Сергей Жигунов), Алеша Корсак (Дмитрий Харатьян) и Никита Оленев (Владимир Шевельков) оказываются вовлечены в череду событий, итогом которых может стать усиление французского влияния на российский престол.

