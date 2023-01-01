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мало голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Киноафиша Сериалы Гардемарины, вперед!

Гардемарины, вперед! (1988 - 1988)

Гардемарины, вперед! 6+
Год выпуска 1988
Страна СССР
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 15 минут
Телеканал ЦТ СССР
Продолжительность сериала 5 часов 0 минут
О чем сериал

1742 год. На престол взошла дочь Петра Первого Елизавета. Новая императрица, которая оказалась во главе государства благодаря политическим интригам, бдительно следит за тем, чтобы и за ее спиной не затеяли заговор. В это непростое время главные герои, курсанты Московской Навигацкой Школы Александр Белов (Сергей Жигунов), Алеша Корсак (Дмитрий Харатьян) и Никита Оленев (Владимир Шевельков) оказываются вовлечены в череду событий, итогом которых может стать усиление французского влияния на российский престол.
 

В ролях
В ролях
Михаил Боярский
Михаил Боярский
Татьяна Лютаева
Татьяна Лютаева
Сергей Жигунов
Сергей Жигунов
Дмитрий Харатьян
Дмитрий Харатьян
Александр Абдулов
Александр Абдулов
Евгений Евстигнеев
Евгений Евстигнеев
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Гардемарины, вперед! - Сезон 1 Сезон 1
1988, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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