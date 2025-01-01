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Дунаевские. Двойной портрет
Киноафиша Дунаевские. Двойной портрет

Спектакль Дунаевские. Двойной портрет

Постановка
Самарский театр оперы и балета 12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Юбилейный вечер Исаака и Максима Дунаевских

Вечер, посвящённый 125-летию Исаака и 80-летию Максима Дунаевских, обещает стать настоящим праздником для любителей мюзиклов и музыки. Спектакль разделён на два действия, каждое из которых откроет новую грань творческого наследия знаменитой династии композиторов.

Погружение в музыкальное наследие

Этот юбилейный спектакль не только расскажет о музыкальном наследии отца и сына, но и охватит целую эпоху – XX век. Он отразит не только историю семьи Дунаевских, но и судьбу страны: СССР и России. Приглашаем вас провести этот незабываемый вечер в компании музыки, которая согревает сердца и объединяет поколения.

Участники вечера

В вечере примут участие:

  • Дмитрий Харатьян
  • Нонна Гришаева
  • Иван Ожогин
  • Наталия Быстрова
  • Дарья Январина
  • Юлия Дякина
  • Ангелина Сергеева
  • Юрий Мазихин
  • Ростислав Колпаков
  • Эмиль Салес
  • Константин Китанин
  • Другие звезды столичных мюзиклов и Московского театра оперетты

Музыкальное сопровождение

Вечер пройдет в сопровождении оркестра Самарского театра оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича. Не упустите возможность стать частью этого уникального события!

Дата и место проведения

Спектакль будет представлен на сцене нашего театра 17 сентября в рамках фестиваля «Шостакович. Над временем».

В ролях
Дмитрий Харатьян
Дмитрий Харатьян
Нонна Гришаева
Нонна Гришаева
Иван Ожогин
Наталия Быстрова
Наталия Быстрова
Дарья Январина

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 17 сентября
Самарский театр оперы и балета Самара, пл. Куйбышева, 1
19:00 от 800 ₽

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