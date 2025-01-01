Спектакль Дунаевские. Двойной портрет

Юбилейный вечер Исаака и Максима Дунаевских

Вечер, посвящённый 125-летию Исаака и 80-летию Максима Дунаевских, обещает стать настоящим праздником для любителей мюзиклов и музыки. Спектакль разделён на два действия, каждое из которых откроет новую грань творческого наследия знаменитой династии композиторов.

Погружение в музыкальное наследие

Этот юбилейный спектакль не только расскажет о музыкальном наследии отца и сына, но и охватит целую эпоху – XX век. Он отразит не только историю семьи Дунаевских, но и судьбу страны: СССР и России. Приглашаем вас провести этот незабываемый вечер в компании музыки, которая согревает сердца и объединяет поколения.

Участники вечера

В вечере примут участие:

Дмитрий Харатьян

Нонна Гришаева

Иван Ожогин

Наталия Быстрова

Дарья Январина

Юлия Дякина

Ангелина Сергеева

Юрий Мазихин

Ростислав Колпаков

Эмиль Салес

Константин Китанин

Другие звезды столичных мюзиклов и Московского театра оперетты

Музыкальное сопровождение

Вечер пройдет в сопровождении оркестра Самарского театра оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича. Не упустите возможность стать частью этого уникального события!

Дата и место проведения

Спектакль будет представлен на сцене нашего театра 17 сентября в рамках фестиваля «Шостакович. Над временем».