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Киноафиша Новости Федор Добронравов добивается расположения дочери в новом трейлере сериала «Мастодонт»

Федор Добронравов добивается расположения дочери в новом трейлере сериала «Мастодонт»

25 сентября 2023 15:57
Федор Добронравов добивается расположения дочери в новом трейлере сериала «Мастодонт»

Чиновник старой закалки постигает мир современных технологий.

Кинокомпания «Эволюшн Пикчерс» представила второй трейлер многосерийной комедии «Мастодонт». Шоу стартует 4 октября в онлайн-кинотеатрах «Иви», Okko, PREMIER и Wink. Создатели позиционируют этот проект как один из самых ожидаемых сериалов осени.

Главный герой — одинокий чиновник Виктор Петрович Молодцов (Федор Добронравов), чья жизнь и карьера сложились еще в советские времена. Он способен четко и ясно излагать сложные вещи, что сделало его хорошим профессионалом, однако мужчина совершенно далек от современных технологий. Однажды он узнает от своей бывшей возлюбленной (Елена Яковлева), что в Москве живет молодая женщина Екатерина (Ольга Медынич), предположительно являющаяся его дочерью. Более того, она является главой департамента Министерства цифрового и перспективного развития.

Чтобы сблизиться со строгой и прогрессивной дочкой, по натуре мягкий Виктор Петрович устраивается на работу в ее офис. Оказавшись в новых для себя условиях, герою предстоит осваивать интернет, цифровые технологии и современный язык. В трейлере показано, что Виктору Петровичу также доведется общаться с роботом.

Режиссерами выступают Стас Довжик и Марат Ким. В актерский состав также вошли Дмитрий Харатьян, Марк Богатырев, Ирина Безряднова, Марк Вдовин, Савелий Наумов, Ангелина Поплавская и другие.

Фото: «Эволюшн Пикчерс»
Елена Королева
Елена Королева
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