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Постер телешоу Поймай меня, если сможешь
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Киноафиша Сериалы Поймай меня, если сможешь

Поймай меня, если сможешь (2024 - …)

Pojmaj menya, esli smozhesh 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 2 часа 0 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность телешоу 28 часов 0 минут

О чем телешоу

Единственная музыкальная программа, в которой можно обвести звезд вокруг пальца и заработать миллион! На сцене гранд-шоу в азартной игре сойдутся две команды – "Звезды" и "Участники". В составе команды "Звезды" – известные и всеми любимые музыканты, юмористы, актеры, телеведущие и композиторы. В команде "Участники" – телезрители, которые любят петь, но среди них появятся как действительно талантливые певцы, так и те, у кого нет вокальных данных, – они выступят под фонограмму с чужим голосом. Звездам предстоит "поймать" и угадать именно того участника, который поет хуже всех, а точнее, совсем не умеет это делать. А задача участников – ввести звезд в заблуждение и показать, что каждый из них обладает чудесным голосом и непревзойденным вокальным мастерством. В каждом выпуске шоу за миллион рублей поборются 18 участников из разных городов России. Им дается всего лишь три раунда на попытку сорвать большой денежный куш. Против них сыграют 4 звезды, но успех команды будет зависеть не от количества игроков, а от проницательности и интуиции каждого. Ну и, конечно же, от слаженности действий, выбранной тактики и особого куража, без которого любая игра теряет смысл. За команды звезд сыграют: Лариса Долина, Надежда Бабкина, Татьяна Буланова, Александр Буйнов, Валерия, Сосо Павлиашвили, Наташа Королева, Анна Ардова, Хабиб, рэпер ST, Ваня Дмитриенко, Ани Лорак, Алена Свиридова, Дмитрий Харатьян, Елена Воробей, Любовь Успенская, Стас Костюшкин, Михаил Полицеймако, Маша Распутина, Александра Ревенко, Алена Апина, Максим Дунаевский и другие. Создатели проекта постарались придумать все таким образом, чтобы максимально запутать звездную команду и всячески усложнить ее путь к победе. Для этого в подготовке к шоу участвовали специальные тренеры и преподаватели, которые занимались с участниками и репетировали с ними номера, доводя их до совершенства, а если быть точнее – показывали им, как притвориться хорошим певцом. Искрометный юмор ведущего, жаркие дискуссии звезд, зашкаливающий адреналин и фейерверк эмоций – все это не даст телезрителям заскучать у телеэкранов. Яркие музыкальные номера, любимые суперхиты и невероятные сюрпризы никого не оставят равнодушным!

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Владимир Маркони
Владимир Маркони Ведущий
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Поймай меня, если сможешь - Сезон 1 Сезон 1
2024, 7 эпизодов
 
Поймай меня, если сможешь - Сезон 2 Сезон 2
2025, 7 эпизодов
 
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