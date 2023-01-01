Мой принц, 2006

У Аллы есть все, чтобы стать объектом зависти: успешный бизнес, роскошный дом, дорогие автомобили и обеспеченный любовник. Но сама Алла готова позавидовать любой, кроме себя. Ей тридцать пять лет, а счастья в личной жизни нет и не предвидится. В свой безрадостный юбилей она приходит в бар, где знакомится с привлекательным «мужчиной по вызову». Постепенно Алла осознает свою ошибку: перед ней, оказывается, любимый кумир детства. Он прославленный актер, сыгравший капитана Грея в «Алых парусах». Так неожиданно и ярко сказка приходит в ее жизнь.