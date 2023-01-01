Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "На солнце, вдоль рядов кукурузы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мой принц Мой принц
Киноафиша Фильмы Мой принц

Мой принц, 2006

2006 / Украина
6.1 Оцените
10 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

У Аллы есть все, чтобы стать объектом зависти: успешный бизнес, роскошный дом, дорогие автомобили и обеспеченный любовник. Но сама Алла готова позавидовать любой, кроме себя. Ей тридцать пять лет, а счастья в личной жизни нет и не предвидится. В свой безрадостный юбилей она приходит в бар, где знакомится с привлекательным «мужчиной по вызову». Постепенно Алла осознает свою ошибку: перед ней, оказывается, любимый кумир детства. Он прославленный актер, сыгравший капитана Грея в «Алых парусах». Так неожиданно и ярко сказка приходит в ее жизнь.

6.1 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2006
Возраст 16+
Режиссер
Галина Кувивчак-Сахно
В ролях
Дмитрий Харатьян
Дмитрий Харатьян
Алика Смехова
Алика Смехова
Виктория Малекторович
Дмитрий Лаленков
Ирина Новак
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Мужчина для жизни
Мужчина для жизни (2008)
5.5
Учитель музыки
Учитель музыки (2008)
5.5
Колье для снежной бабы
Колье для снежной бабы (2007)
6.1
Женский день
Женский день (2013)
0
Однажды в Новый год
Однажды в Новый год (2011)
0
Зайцев, жги! История шоумена
Зайцев, жги! История шоумена (2010)
5.5
Каникулы любви
Каникулы любви (2008)
4.4
А мама лучше!
А мама лучше! (2010)
1.5454545
Гардемарины 3
Гардемарины 3 (1992)
6.1666665
Виват, гардемарины!
Виват, гардемарины! (1991)
7.2
Срочно выйду замуж!
Срочно выйду замуж! (2015)
4.285714
Аврора
Аврора (2006)
5.8
Постер фильма Мой принц 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Мой принц смотреть онлайн

Мой принц

Похожие фильмы онлайн

Мужчина для жизни
 
Учитель музыки
 
Однажды в Новый год
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Поехавшая
Поехавшая
2023, Россия, комедия
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Беспринципные в деревне
Беспринципные в деревне
2023, Россия, комедия
Нюрнберг
Нюрнберг
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Эскортница
Эскортница
2023, Россия, драма
Царевны и Таинственная гостья
Царевны и Таинственная гостья
2023, Россия, анимация, детский
Related video
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Приложение киноафиши