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Лера Лера
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Lera

Лера, 2007

2007 / Россия
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14 голосов Рейтинг IMDb: 3.9
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О фильме

У двадцатилетней Леры Мещериковой сложные отношения с матерью. Отец, бабушка и тетя Ольга любят Леру, но из-за их нерешительности и безволия девушке приходится самостоятельно отстаивать свой выбор. Татьяна не может смириться с тем, что дочь выходит замуж за парня из бедной семьи Дениса и в сердцах рассказывает Лере, что она приемная дочь Мещериковых.

Лера уходит жить к Денису, и постепенно ее жизнь налаживается: она мирится с отцом, тот устраивает Дениса на работу, парень с радостью принимает известие, что у него скоро будет ребенок, и Татьяне приходится смириться с браком дочери. Но Леру гложет мысль, что она должна найти свою родную мать — только тогда она сможет разобраться в себе. Если бы девушка знала, что за это ей придется очень дорого заплатить...

3.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 3.9
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2007
Возраст 16+
Режиссер
Татьяна Догилева
Татьяна Догилева
В ролях
Дмитрий Харатьян
Дмитрий Харатьян
Вячеслав Разбегаев
Вячеслав Разбегаев
Екатерина Васильева
Екатерина Васильева
Дарья Михайлова
Дарья Михайлова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Лера 1 постер
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Лера
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