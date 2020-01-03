Оригинальное продолжение популярного двухсерийного детективно-приключенческого телевизионного фильма «Зеленый фургон» (1983). 1946 год. Спустя 20 лет, всё в той же Одессе, повзрослевший Володя Патрикеев продолжает бороться с преступностью. Отсидев в тюрьме в 1937 году, отвоевав в штрафбате, а затем в разведроте, он возвращается в гражданскую жизнь и начинает расследовать сложные уголовные дела под руководством совсем «зеленого» сержанта Жени Красавина... Их первое, незначительное, расследование о суррогатной водке, наводнившей город, выводит сыщиков на самый верх, в Москву. И, если они не остановят преступников, может грянуть крупнейший геополитический скандал...