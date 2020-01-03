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Постер сериала Зеленый фургон
Постер сериала Зеленый фургон
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 3.4
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2 постера
Киноафиша Сериалы Зеленый фургон

Зеленый фургон (2020 - 2020)

Zelyonyj furgon 18+
Год выпуска 2020
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 49 минут
Телеканал Первый канал
Продолжительность сериала 13 часов 4 минуты

О чем сериал

Оригинальное продолжение популярного двухсерийного детективно-приключенческого телевизионного фильма «Зеленый фургон» (1983). 1946 год. Спустя 20 лет, всё в той же Одессе, повзрослевший Володя Патрикеев продолжает бороться с преступностью. Отсидев в тюрьме в 1937 году, отвоевав в штрафбате, а затем в разведроте, он возвращается в гражданскую жизнь и начинает расследовать сложные уголовные дела под руководством совсем «зеленого» сержанта Жени Красавина... Их первое, незначительное, расследование о суррогатной водке, наводнившей город, выводит сыщиков на самый верх, в Москву. И, если они не остановят преступников, может грянуть крупнейший геополитический скандал...

В ролях
В ролях
Дмитрий Харатьян
Дмитрий Харатьян
Вячеслав Манучаров
Вячеслав Манучаров
Семен Трескунов
Семен Трескунов
Артур Ваха
Артур Ваха
Екатерина Дурова
Александр Рапопорт
Александр Рапопорт
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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3.4 IMDb
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Сезоны
Зеленый фургон - Сезон 1 Сезон 1
2020, 16 эпизодов
 
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