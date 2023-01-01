Начать жизнь сначала никогда не поздно. Даже если тебе 60 лет и на первый взгляд кажется, что все уже позади. В центре событий оказывается Виктор Молодцов — одинокий вдовец, чиновник «старой закалки», живущий в городе Зауральск. Однажды он выясняет, что в Москве у него есть взрослая дочь… И она руководит одним из департаментов Министерства цифрового и перспективного развития. В отличие от своего отца, который не признает современные технологии, Катя Кулик – очень прогрессивная девушка. И весьма своенравная.