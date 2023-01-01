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Киноафиша Сериалы Мастодонт

Мастодонт (2023 - …)

Мастодонт
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
О чем сериал

Начать жизнь сначала никогда не поздно. Даже если тебе 60 лет и на первый взгляд кажется, что все уже позади. В центре событий оказывается Виктор Молодцов — одинокий вдовец, чиновник «старой закалки», живущий в городе Зауральск. Однажды он выясняет, что в Москве у него есть взрослая дочь… И она руководит одним из департаментов Министерства цифрового и перспективного развития. В отличие от своего отца, который не признает современные технологии, Катя Кулик – очень прогрессивная девушка. И весьма своенравная.

В ролях
В ролях
Дмитрий Харатьян
Дмитрий Харатьян
Елена Яковлева
Елена Яковлева
Федор Добронравов
Федор Добронравов
Марк Богатырев
Марк Богатырев
Ольга Медынич
Ольга Медынич
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1
TBA,
 
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