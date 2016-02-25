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Тайна Снежной королевы - трейлер
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Тайна Снежной королевы. Трейлер

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Дата публикации: 25 февраля 2016
Тайна Снежной королевы – Главную героиню называют "Снежной королевой", но она никого не замораживала, не похищала маленьких мальчиков и не объявляла войну всему живому на земле. Просто она очень любит зиму и снег. Она никогда ничего не испытывала, тем более любовь. Окружающие думают, что она проклята, но сама Снежная Королева не верит в эти глупости. Однако оказывается, что это правда, и теперь главной героине нужно снять проклятие. И снять эти злые чары может только настоящая, чистая любовь.
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4.4 Тайна Снежной королевы
Тайна Снежной королевы фэнтези, сказка, 2016, Россия
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