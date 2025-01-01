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Киноафиша Фильмы Штурм Берлина

Штурм Берлина

Штурм Берлина 16+
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О фильме

Весна 1945 года. Красная армия готовится к решающей схватке в Великой Отечественной войне. Советские войска и силы союзников уже находятся на подступах к столице Третьего рейха. Гитлер панически боится наступления русских и готов на любые меры, чтобы его остановить. Он усиливает группировки войск на всех направлениях. В обороне Берлина задействованы 4 немецких армии. Эсэсовцы создают отряды народного ополчения, состоящие из стариков и детей – всех, кто ещё способен держать оружие. В ставке Сталина узнают о тайных переговорах гитлеровских агентов с официальными представителями союзников СССР и принимают решение 16 апреля начать операцию по взятию Берлина, от которой зависит исход Второй мировой войны и будущее Европы.

Страна Россия
Продолжительность 48 минут
Год выпуска 2025
Режиссер
Вадим Ватагин
В ролях
Дмитрий Харатьян
Дмитрий Харатьян
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Штурм Берлина
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