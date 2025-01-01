Весна 1945 года. Красная армия готовится к решающей схватке в Великой Отечественной войне. Советские войска и силы союзников уже находятся на подступах к столице Третьего рейха. Гитлер панически боится наступления русских и готов на любые меры, чтобы его остановить. Он усиливает группировки войск на всех направлениях. В обороне Берлина задействованы 4 немецких армии. Эсэсовцы создают отряды народного ополчения, состоящие из стариков и детей – всех, кто ещё способен держать оружие. В ставке Сталина узнают о тайных переговорах гитлеровских агентов с официальными представителями союзников СССР и принимают решение 16 апреля начать операцию по взятию Берлина, от которой зависит исход Второй мировой войны и будущее Европы.