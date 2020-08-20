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Постер к сериалу Хороший человек
Постер к сериалу Хороший человек
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Киноафиша Сериалы Хороший человек
Хороший человек (2020 - 2020) Хороший человек 18+
Год выпуска 2020
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 52 минуты
Прокатчик Start
Продолжительность 7 часов 48 минут
О чем сериал

До высших кругов Московского следственного комитета доходит слух, пущенный чудаковатым блогером, о существовании в небольшом городке Вознесенске серийного убийцы. Местные чиновники категорически отрицают подобное, но Москва все-таки посылает к ним с проверкой своего человека – следователя Евгению Ключевскую. Насквозь провинциальные полицейские Вознесенска не слишком рады гостье. Единственный, кто идет приезжей навстречу, – Иван Крутихин. Он берет Ключевскую под свое покровительство и помогает ей в расследовании загадочных исчезновений женщин, но вместе с тем тщательно скрывает собственную связь с делом. 

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Ксения Собчак
Ксения Собчак
Александр Семчев
Александр Семчев
Алексей Вертков
Алексей Вертков
Никита Ефремов
Никита Ефремов
Юлия Снигирь
Юлия Снигирь
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Хороший человек - Сезон 1 Сезон 1
2020, 9 эпизодов
 
Кадры из сериала
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