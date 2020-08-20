До высших кругов Московского следственного комитета доходит слух, пущенный чудаковатым блогером, о существовании в небольшом городке Вознесенске серийного убийцы. Местные чиновники категорически отрицают подобное, но Москва все-таки посылает к ним с проверкой своего человека – следователя Евгению Ключевскую. Насквозь провинциальные полицейские Вознесенска не слишком рады гостье. Единственный, кто идет приезжей навстречу, – Иван Крутихин. Он берет Ключевскую под свое покровительство и помогает ей в расследовании загадочных исчезновений женщин, но вместе с тем тщательно скрывает собственную связь с делом.