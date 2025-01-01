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Игроки. Иллюзия
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Спектакль Игроки. Иллюзия

Постановка
Театр Гоголя 16+
Продолжительность 1 час 45 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Захватывающая мистическая комедия по мотивам пьесы Николая Гоголя

Магия азартной игры и иллюзий

В центре спектакля — гениальный шулер Ихарев, авантюрист, который создает для себя мир иллюзий, где он — непобедим. В этой мистической комедии, основанной на пьесе Николая Гоголя, главный герой вовлечен в азартную игру с высокими ставками, цена которой — реальность, изменяющаяся до неузнаваемости. Создав себе двух вымышленных подруг, Ихарев находит «идеальную» крапленую колоду карт, надеясь, что она обеспечит ему победу в мире, где ничто не является настоящим. Сталкиваясь с его реальными соперниками, он не подозревает, в каком фантастическом мире он оказывается, и какие последствия ждут его.

Иллюзия и реальность: маски и игра

Режиссер Антон Яковлев создает атмосферу мистического реализма, в которой реальность переплетается с вымыслом, а каждый шаг героя приближает его к неизбежному столкновению с собственными иллюзиями. Трактир, в котором разворачивается действие, становится пространством чистилища, где не существуют привычные правила, и персонажи живут по законам другой реальности. Это особенный мир, отражающий напряжение игры и философские размышления о том, как далеко мы готовы зайти в поисках победы.

Идеальные маски и выразительные образы

В спектакле особое внимание уделяется пластическому рисунку и визуальному оформлению. Художники Полина Фадеева и Анна Алямова, а также хореограф Александра Рудик создают уникальные костюмы и движения, которые усиливают атмосферу игры и мистики. Видеоконтент от Анастасии Журавлевой и Валентина Кутонова добавляет особое измерение спектаклю, а музыкальное оформление от Антона Яковлева помогает создать необычайную эмоциональную нагрузку.

В ролях:

  • Марк Бурлай, Ирина Гринева, Василий Неверов / Кирилл Ковбас
  • Андрей Кондратьев / Александр Хотенов, заслуженный артист России Александр Семчев / Андрей Ребенков
  • Алена Гончарова, Александр Груздев / Денис Лукин
  • Сергей Муравьёв / Ирина Рудницкая, Екатерина Сахно / Виктория Кизко
  • Анастасия Епифанова / Софья Ковалева

 

Режиссер
Антон Яковлев
В ролях
Александр Груздев
Александр Груздев
Александр Семчев
Александр Семчев
Кирилл Ковбас
Кирилл Ковбас
Ирина Гринева
Ирина Гринева
Андрей Кондратьев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 августа
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
19:00 от 1000 ₽
6 сентября
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20 сентября
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
19:00 от 1000 ₽
4 октября
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
19:00 от 1000 ₽
17 октября
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

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