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Постер к сериалу Сальса
Постер к сериалу Сальса
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Киноафиша Сериалы Сальса
Сальса (2018 - 2018) Сальса 16+
Год выпуска 2018
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 48 минут
Телеканал Первый канал
Продолжительность 9 часов 36 минут
О чем сериал

Российский мелодраматический сериал «Сальса» – это история о том, как танцы могут повлиять на целую жизнь. В центре событий оказалась глава столичного банка Ирина Каневская. Она не обременяет себя любовными отношениями, предпочитая посвящать всю себя карьере. Но однажды в ее жизни появляется мужчина, который увлекается танцами. Ира раньше ничего не слышала о сальсе. Она заинтересовывается и просит нового знакомого Игоря научить ее правильно двигаться. Женщина пока не знает, что новое хобби заставить ее взглянуть иначе на свою жизнь.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Алена Бабенко
Алена Бабенко
Александр Семчев
Александр Семчев
Борис Хвошнянский
Борис Хвошнянский
Антон Лаврентьев
Антон Лаврентьев
Павел Делонг
Павел Делонг
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сальса - Сезон 1 Сезон 1
2018, 12 эпизодов
 
Кадры из сериала
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