Российский мелодраматический сериал «Сальса» – это история о том, как танцы могут повлиять на целую жизнь. В центре событий оказалась глава столичного банка Ирина Каневская. Она не обременяет себя любовными отношениями, предпочитая посвящать всю себя карьере. Но однажды в ее жизни появляется мужчина, который увлекается танцами. Ира раньше ничего не слышала о сальсе. Она заинтересовывается и просит нового знакомого Игоря научить ее правильно двигаться. Женщина пока не знает, что новое хобби заставить ее взглянуть иначе на свою жизнь.