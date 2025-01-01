Ангелы Смерти каждый день получают выписку из Большой Книги, в которой расписаны судьбы людей и даты их смерти. Из этих выписок ангелы узнают имена клиентов — людей, которые должны умереть сегодня, а также обстоятельства и причины их смерти. Задача ангелов — находиться рядом с клиентом в момент его смерти и проконтролировать, чтобы всё прошло в точности как написано в Большой Книге. Если один человек по какой-то причине не умрёт в положенный ему срок или умрёт раньше, в балансе мироздания возникает ошибка. Михаил — успешный и смертельно уставший от жизни врач-травматолог. Одним обычным вечером, в ничем не примечательном баре, он встречает неземную девушку Асю, в которую без памяти влюбляется. Практически ангела. Он ещё не знает, что она — настоящий Ангел. Ангел Смерти. Его смерти.