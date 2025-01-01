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Киноафиша Сериалы Неземная

Неземная (2025 - …)

Nezemnaya 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис KION

О чем сериал

Ангелы Смерти каждый день получают выписку из Большой Книги, в которой расписаны судьбы людей и даты их смерти. Из этих выписок ангелы узнают имена клиентов — людей, которые должны умереть сегодня, а также   обстоятельства и причины их смерти. Задача ангелов — находиться рядом с клиентом в момент его смерти и проконтролировать, чтобы всё прошло в точности как написано в Большой Книге. Если один человек по какой-то причине не умрёт в положенный ему срок или умрёт раньше, в балансе мироздания возникает ошибка. Михаил — успешный и смертельно уставший от жизни врач-травматолог. Одним обычным вечером, в ничем не примечательном баре, он встречает неземную девушку Асю, в которую без памяти влюбляется. Практически ангела. Он ещё не знает, что она — настоящий Ангел. Ангел Смерти. Его смерти.

В ролях
В ролях
Светлана Иванова
Светлана Иванова
Александр Семчев
Александр Семчев
Роза Хайруллина
Роза Хайруллина
Игорь Черневич
Игорь Черневич
Роман Евдокимов
Роман Евдокимов
Игорь Миркурбанов
Игорь Миркурбанов
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Сезон 1
TBA,
 
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