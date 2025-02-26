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Бэтмен против Брежнева
Билеты от 1000₽
Киноафиша Бэтмен против Брежнева

Спектакль Бэтмен против Брежнева

Фантазия о том, что делал бы Бэтмен в СССР
Постановка
Театр на Бронной 18+
Продолжительность 2 часа 10 минут, 1 антракт
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Советский триллер

Спектакль «Бэтмен против Брежнева» занимает уникальное место в репертуаре Театра на Бронной. Это лирическая фантазия, в которой американский супергерой сталкивается с реалиями конца брежневской эпохи.

Главный герой и его ночные подвиги

В центре сюжета — Толя Дудочкин, скромный редакционный сотрудник, писатель и обычный советский человек. Днем он ведет типичную жизнь с обычной семьей и работой. Но по ночам, в отличие от своих товарищей, не спит. В своем стареньком «Жигулях» он сражается с недостатками общества, спасает сограждан и устраняет несправедливости. Он не раз вытаскивает бабушку из проруби или останавливает грабителей в сберкассе, становясь настоящим народным героем.

Тема брежневской эпохи и политические аллюзии

Спектакль является экскурсом в конец брежневской эпохи и затрагивает такие темы, как быт, цензура и политические интриги. На сцене появляется чехословацкая стенка, которая превращается в символ — одновременно она олицетворяет и кремлевскую ограду, и железный занавес, и советские бетонные заборы. Пространство театрального зала также активно используется, и члены политбюро находятся прямо в ложах, расхаживая по ковровым дорожкам.

Персонажи и их образ в постановке

Брежнев в постановке предстает как персонаж, напоминающий наследника Тутти, с детским стремлением играть, но вынужденный заниматься делами. Это образ, который мастерски воплощает актриса Ольга Лапшина. Также важным персонажем является теща Дудочкина, роль которой исполняет Александр Семчев. Для их дуэта была написана специальная сцена, в которой Брежнев проникает в дом Бэтмена и влюбляется в Клавдию Георгиевну.

Альтернативная советская история

В этой сцене, где Брежнев говорит: «Решено, Леня, будешь жить у нас!», начинается альтернативная советская история, переписывающая события и создающая неожиданный поворот в жизни героев.

Режиссер
Александра Денисова
В ролях
Александр Семчев
Александр Семчев
Сергей Епишев
Сергей Епишев
Дмитрий Куличков
Ольга Лапшина
Елизавета Базыкина

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
18 сентября
Театр на Бронной Москва, М.Бронная, 4
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Бэтмен против Брежнева Бэтмен против Брежнева Бэтмен против Брежнева Бэтмен против Брежнева Бэтмен против Брежнева Бэтмен против Брежнева

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