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Киноафиша Сериалы Волк

Волк (2020 - 2020)

Volk 18+
Год выпуска 2020
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 51 минута
Телеканал НТВ
Стрим-сервис Premier
Продолжительность сериала 11 часов 54 минуты

О чем сериал

«Волк» — многосерийный российский детектив, повествующий о разведчике по имени Александр Волк. Долгие годы он провел в арабской тюрьме, однако благодаря помощи бывшегогенерала КГБ Гольцмана ему удается вернуться на родину. Впрочем, Гольцман помог Волку не просто так: он просит разведчика разобраться в загадочной гибели собственного сына Лени Гольцмана. Не теряя зря времени, Александр наводит справки. По ходу дела оказывается, что непосредственно перед смертью Леня расследовал гибель дочери советского посла Константина Уманского. Волку становится понятно, что Нину жестоко убили, а ее отец оказался замешан в грязных делах.

Волк - трейлер первого сезона
Волк  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Артур Смольянинов
Артур Смольянинов
Сергей Маковецкий
Сергей Маковецкий
Александр Семчев
Александр Семчев
Виталий Хаев
Виталий Хаев
Елена Подкаминская
Елена Подкаминская
Денис Шведов
Денис Шведов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Сезоны
Волк - Сезон 1 Сезон 1
2020, 14 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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