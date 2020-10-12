«Парадоксы»: Рецензия Киноафиши

«Парадоксы» — киноальманах, собравший в себе байки из будней простых и не очень горожан. Правда, сами создатели используют несколько иное определение — альманахер, подчеркивая, что эта комедия будет понятна исключительно взрослой аудитории. Здесь ведут довольно откровенные разговоры, не ретушируют и не причесывают жизнь. Да и зачем, когда на реальных улицах столицы столько колоритных персонажей и запоминающихся характеров. Сюжеты разнообразны и практически не связаны друг с другом. Один приоткрывает завесу кинопроизводства и показывает проблемные съемки фильма. Следующий рассказывает о молодом парне, вынужденном общаться со своим странным соседом и его необычной женой. Третий — о рядовом столичном парковочном инспекторе, попадающем в бесконечные передряги с возмущенными горожанами. Это далеко не все истории. Внутри собрано множество сюжетов и ярких героев, которых объединяет не только место жительства, но и парадоксальность этого мира.

Парадоксы

На этих улицах влюбляются, ссорятся, стоят в пробках, возмущены очередной перекладкой плитки и парковочными штрафами, критикуют российское кино, пытаются осчастливить самых близких и просто хотят приспособиться к окружающему хаосу, отыскав минутку для отдыха. Авторы показывают узнаваемые проблемы, находят возможность обернуть все в шутку, превратить в городской анекдот и посмеяться над привычными будничными раздражителями. Столица здесь становится лишь декорацией, добавляющей колорит, не перетягивая на себя все внимание. Она точно не еще один герой. Эти истории будут понятны всей стране, а некоторые зрители с легкостью смогут разглядеть в героях себя и узнать друзей.

Парадоксы

Всем персонажам суждено пересечься в конце, тем более найдется отличный повод — сходить в кино. Пытаясь говорить со зрителем откровенно, создатели решились на смелый и довольно трагичный финал. Столь неожиданное завершение позволяет иначе увидеть и предыдущие сюжеты, подчеркивая скоротечность и красоту жизни. Некоторая откровенность и резкость историй уходит на второй план, обнажая универсальные смыслы и ценности. Еще сильнее заметны суета и постоянная потеря времени в бессмысленных действиях, ставших неотъемлемой частью наших будней.

Парадоксы

Один из инициаторов проекта — Гоша Куценко. Он выступил режиссером, продюсером, сценаристом и актером. Внимательные услышат и его песню в саундтреке. Со стороны происходящее напоминает капустник, встречу хороших друзей, весело проводящих время за любимым делом. Это передается и зрителю, замечающему синергию и легкость между всеми участниками этого проекта. Особенно это заметно в главной короткометражке, из которой и родился проект «Время жить, время умирать». В ней можно увидеть Александра Семчева, Любовь Толкалину и Гошу Куценко, играющих самих себя, правда, в слегка карикатурном ключе.

Парадоксы

Простота и открытость, наверное, так лучше всего описать «Парадоксы». Создатели попытались сделать зрительскую комедию, разговаривающую с аудиторией на одном языке. Шутки местами даже слишком откровенны, но ведь такова жизнь. Одновременно фильм не боится серьезности, оставаясь понятным без прикрас и хитрых метафор. Именно такой неожиданный подход удивляет больше всего. «Парадоксы» — кино для поклонников житейских комедий. Оно позволит посмотреть на себя и будничные проблемы со стороны, свежим взглядом того же соседа по надоевшей пробке. Улыбнуться каждодневным раздражителям и вдоволь посмеяться над узнаваемыми характерами. Неплохой антидепрессант во времена постоянно растущего беспокойства.

Константин Киценюк