Постер сериала Осторожно, люди!
Осторожно, люди!

Осторожно, люди! (2025 - …)

Ostorozhno, lyudi! 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Телеканал СТС

О чем сериал

В преподавателя филфака Семёнова — самого бесхребетного существа на планете — вселяется пришелец, корабль которого потерпел крушение. К своему ужасу, он узнаёт, что человечество сжигает нефть, которая во вселенной считается эликсиром от всех болезней, и хочет предупредить «соплеменников», чтобы вместе они очистили Землю от «людей-вредителей». Но для этого нужно починить корабль в тихом месте. Правда, уединиться ему не дают дочь Семёнова, его бывшая жена, декан, комендант-уфолог и сильная страсть к филологине. 

 

Осторожно, люди! - трейлер первого сезона
Осторожно, люди!  трейлер первого сезона
В ролях
Андрей Некрасов
Ангелина Стречина
Михаил Евланов
Александр Семчев
Артем Волобуев
Инга Оболдина
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Осторожно, люди!»

Серия 1
Сезон 1 Серия 1
1 сентября 2025
Сезоны
Осторожно, люди! - Сезон 1 Сезон 1
2025, 1 эпизод
 
Отзывы о сериале
Кадры из сериал
