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Постер сериала Соседи
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Киноафиша Сериалы Соседи

Соседи (2018 - 2021)

Sosedi 18+
Год выпуска 2018
Страна Россия
Всего сезонов 5 сезонов
Эпизод длится 51 минута
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 17 часов 0 минут

О чем сериал

В центре событий оказывается семья Кораблевых, вышедший в отставку летчик и его супруга — педагог музыки. Почтенная пара решает уехать из столицы Москвы в деревню Колотилово. Увезя супруга подальше от соблазнов мегаполиса, Кораблева рассчитывает спасти их брачный союз. Но жизнь в деревне готовит супружеской чете немало сюрпризов. Скандал с соседями, сельским трактористом Ширшиковым и его супругой Татьяной, начался с мелочей, а завершился войной, в которую оказываются вовлечены все местные жители.

В ролях
В ролях
Евгений Сидихин
Евгений Сидихин
Елена Валюшкина
Елена Валюшкина
Жанна Эппле
Жанна Эппле
Дарья Семенова
Дарья Семенова
Марианна Шульц
Марианна Шульц
Евгений Серов
Евгений Серов
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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Сезоны
Соседи - Сезон 1 Сезон 1
2018, 4 эпизода
 
Соседи - Сезон 2 Сезон 2
2019, 4 эпизода
 
Соседи - Сезон 3 Сезон 3
2019, 4 эпизода
 
Соседи - Сезон 4 Сезон 4
2021, 4 эпизода
 
Соседи - Сезон 5 Сезон 5
2021, 4 эпизода
 
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