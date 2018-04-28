В центре событий оказывается семья Кораблевых, вышедший в отставку летчик и его супруга — педагог музыки. Почтенная пара решает уехать из столицы Москвы в деревню Колотилово. Увезя супруга подальше от соблазнов мегаполиса, Кораблева рассчитывает спасти их брачный союз. Но жизнь в деревне готовит супружеской чете немало сюрпризов. Скандал с соседями, сельским трактористом Ширшиковым и его супругой Татьяной, начался с мелочей, а завершился войной, в которую оказываются вовлечены все местные жители.