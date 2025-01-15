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Дядя Лева (Покровские ворота)
Билеты от 1000₽
Киноафиша Дядя Лева (Покровские ворота)

Спектакль Дядя Лева (Покровские ворота)

Константин Богомолов инсценирует пьесу Леонида Зорина
Постановка
Театр на Бронной 18+
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Спектакль Константина Богомолова «Дядя Лёва» по пьесе «Покровские ворота» Леонида Зорина

Спектакль «Покровские ворота» вновь оживает на сцене Театра на Бронной, где она впервые была поставлена ещё в 1974 году. Тогда постановкой занимался Михаил Козаков, артист театра и известный участник спектаклей Анатолия Эфроса. Для Театра на Бронной это особенное произведение, связанное с его историей и культурным наследием.

Сюжет, близкий каждому

Пьеса рассказывает о воспоминаниях Костика Ромина о юности в коммунальной квартире в Москве 50-х годов. В центре повествования — скромный филолог Хоботов, вынужденный делить быт с бывшей женой, которая, несмотря на развод, продолжает заботиться о нём. Эта история о жизни, полном иронии и сердечности, создаёт почти народный портрет советской эпохи.

Режиссёрский подход и художественное решение

Константин Богомолов решает пространство спектакля так, чтобы зритель ощущал себя внутри воспоминаний, будто наблюдая за ожившими образами прошлого. Лариса Ломакина, художник-постановщик и художник по костюмам, утверждает, что этот подход ближе современному зрителю. Спектакль переносит нас не просто в эпоху, а в субъективное прошлое героя, поэтому декорации выступают как акценты, а костюмы создают собирательный образ нескольких советских периодов, раскрывая характеры персонажей и их истории.

 

Режиссер
Константин Богомолов
Константин Богомолов
В ролях
Игорь Верник
Игорь Верник
Константин Богомолов
Константин Богомолов
Александра Ребенок
Александра Ребенок
Александр Семчев
Александр Семчев
Андро Симонишвили

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 августа
Театр на Бронной Москва, М.Бронная, 4
18:00 от 1000 ₽
6 сентября
Театр на Бронной Москва, М.Бронная, 4
18:00 от 1000 ₽
21 сентября
Театр на Бронной Москва, М.Бронная, 4
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Дядя Лева (Покровские ворота) Дядя Лева (Покровские ворота) Дядя Лева (Покровские ворота) Дядя Лева (Покровские ворота) Дядя Лева (Покровские ворота) Дядя Лева (Покровские ворота) Дядя Лева (Покровские ворота)

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История театра на Малой Бронной: как театр умирал и становился модным
История театра на Малой Бронной: как театр умирал и становился модным Театр на Малой Бронной — это одно из самых интересных культурных мест в Москве. С 2019 он полностью поменял свою эстетику, репертуар и позиционирование, стал приглашать модных режиссёров и актёров, а премьеры постоянно попадают в заголовки. Благодаря руководителю Константину Богомолову труппа театра на Малой Бронной сегодня вызывает интерес как у критиков, так и у зрителей. Хотя он — не единственный режиссёр, с которым коллектив выходил на уровень всей страны. Жизнь этого театра зигзагообразна, и это интересно — как он всегда возвращал себе место под солнцем зрительского внимания. Сегодня расскажем историю театра на Малой Бронной.    
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15 января 2025 07:30
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