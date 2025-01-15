Спектакль Дядя Лева (Покровские ворота)

Спектакль Константина Богомолова «Дядя Лёва» по пьесе «Покровские ворота» Леонида Зорина

Спектакль «Покровские ворота» вновь оживает на сцене Театра на Бронной, где она впервые была поставлена ещё в 1974 году. Тогда постановкой занимался Михаил Козаков, артист театра и известный участник спектаклей Анатолия Эфроса. Для Театра на Бронной это особенное произведение, связанное с его историей и культурным наследием.

Сюжет, близкий каждому

Пьеса рассказывает о воспоминаниях Костика Ромина о юности в коммунальной квартире в Москве 50-х годов. В центре повествования — скромный филолог Хоботов, вынужденный делить быт с бывшей женой, которая, несмотря на развод, продолжает заботиться о нём. Эта история о жизни, полном иронии и сердечности, создаёт почти народный портрет советской эпохи.

Режиссёрский подход и художественное решение

Константин Богомолов решает пространство спектакля так, чтобы зритель ощущал себя внутри воспоминаний, будто наблюдая за ожившими образами прошлого. Лариса Ломакина, художник-постановщик и художник по костюмам, утверждает, что этот подход ближе современному зрителю. Спектакль переносит нас не просто в эпоху, а в субъективное прошлое героя, поэтому декорации выступают как акценты, а костюмы создают собирательный образ нескольких советских периодов, раскрывая характеры персонажей и их истории.