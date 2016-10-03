За суровые нравы небольшой поселок Поливаново, расположенный в северной российской глубинке, местные жители окрестили в честь американского штата Пенсильвания. Как выяснилось, неспроста. То, что случилось здесь, повлекло за собой немало серьезных последствий, обернулось человеческими жертвами и привело в ужас даже бывалых сотрудников правоохранительных органов. Все началось с прибытия в родные края знаменитого журналиста Козлова. У него умерла мать. Во время поминок неожиданно исчезает трехлетний ребенок...