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Киноафиша Сериалы Пенсильвания

Пенсильвания (2016 - 2016)

Пенсильвания 16+
Год выпуска 2016
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 46 минут
Телеканал НТВ
Продолжительность 12 часов 16 минут
О чем сериал

За суровые нравы небольшой поселок Поливаново, расположенный в северной российской глубинке, местные жители окрестили в честь американского штата Пенсильвания. Как выяснилось, неспроста. То, что случилось здесь, повлекло за собой немало серьезных последствий, обернулось человеческими жертвами и привело в ужас даже бывалых сотрудников правоохранительных органов. Все началось с прибытия в родные края знаменитого журналиста Козлова. У него умерла мать. Во время поминок неожиданно исчезает трехлетний ребенок...

В ролях
В ролях
Александр Домогаров
Александр Домогаров
Александр Семчев
Александр Семчев
Константин Крюков
Константин Крюков
Игорь Верник
Игорь Верник
Максим Литовченко
Максим Литовченко
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Пенсильвания - Сезон 1 Сезон 1
2016, 16 эпизодов
 
Кадры из сериала
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