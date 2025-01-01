Меню
Джон Красински
Награды
Награды и номинации Джона Красински
John Krasinski
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Связи
Вопросы и ответы
Награды и номинации Джона Красински
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Structured Reality Program
Номинант
Outstanding Structured Reality Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Structured Reality Program
Номинант
Outstanding Structured Reality Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Structured Reality Program
Номинант
Outstanding Structured Reality Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Special Class - Short-Format Nonfiction Programs
Номинант
Сандэнс 2009
Драматургия
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2007
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2019
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2013
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2012
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2011
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2010
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2009
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
