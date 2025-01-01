«Великолепный век» был только началом: 5 турецких исторических сериалов ничуть не хуже и даже лучше

События происходят не в России? Вот откуда в «Смешариках» появилась панда

«Дюна» Вильнева хороша еще и потому, что связана с «Властелином колец»: поклонники и не догадались бы

Победа не помогла покорить сердца зрителей: эти фильмы выиграли «Оскар», но были забыты почти сразу же

Мир, в котором Брюс Уэйн проиграл: нас ждет самый необычный фильм про Бэтмена и Джокера — даже Нолан до такого не додумался

Вилкой в глаз или выиграть раз? Что вас ждало бы в «Игре в кальмара» от Netflix — пройдите тест и попытайтесь не повторить судьбу Ки-Хуна

«Не было откровением»: Сухоруков пытается забыть «Брат 2» — роль, которой гордиться не получается, и вот почему

Демон Ангела, но не Люцифер: что за странный персонаж появился в «Человеке-бензопиле»

Роль Джоша Бролина в Marvel должна стать «одноразовой» — теперь актер может вернуться в грядущих фильмах студии

Этот всеми забытый сериал стал адаптацией одной из любимых книг Стивена Кинга — смотрится на одном дыхании и всего за 8 часов