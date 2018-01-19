«Детройт»: Рецензия Киноафиши

Полосатая жизнь

В конце шестидесятых годов в Детройте, городе, где межрасовые проблемы побороли все остальное, разгораются бунты. Вводится комендантский час, и в город съезжаются как полицейские, так и армия. Местные жители тихонько мародерствуют, а стражи правопорядка иногда позволяют себе выйти за рамки дозволенного. Одним из самых страшных моментов тех событий становится ситуация с мотелем, где звучат несколько выстрелов. Из-за этого на место приезжают обеспокоенные военные и полиция. И всеми правдами и неправдами пытаются из тех, кого там находят и не успевают убить на месте, вытрясти, где оружие и кто стрелял на самом деле. Вся эта ночь заканчивается крайне неприятно и еще больше раззадоривает ситуацию между людьми с разным цветом кожи. А суд, которого добиваются пострадавшие, доказывает, что выигрывают в таких слушаниях лишь те, у кого в США есть действительная власть.

Кадр из фильма «Детройт»

Написал все это постоянный автор Бигелоу Марк Боал, ему явно удается зацепить все те мысли, из-за которых «оскароносная» Кэтрин берется за проекты. Сценарист всегда выделяет главное, а дальше делает из небольшой зарисовки тот самый мир, благодаря которому «Цель номер один» и «Повелитель бури» высоко оценили как критики, так и зрители. Снял «Детройт» оператор, до этого работавший на сериале «Служба новостей», где именно он занимался постоянным приближением-отдалением героев Аарона Соркина. Он же работал и на картине «Игра на понижение» - остросюжетной истории о людях, которые делают деньги из воздуха. Без звука новая работа Бигелоу могла бы пройти просто незаметно, но саундтрек к ней написал восьмикратный номинант на премию «Оскар» Джеймс Ньютон Ховард, ответственный за «Темного рыцаря» и «Красотку».

Кадр из фильма «Детройт»

Кэтрин Бигелоу собрала в своем «Детройте» одних из самых интересных и пока не особо проявивших себя актеров. Например, Джона Бойега из последних серий «Звездных войн» и Уилла Поултера из «Бегущего в лабиринте» и так и не состоявшегося в качестве клоуна Пеннивайза из «Оно». Надо бы создателям триллеров или ужастиков уже обратить на него внимание - такая фактура, а попадает он чаще всего в проекты, где его способности используются лишь отчасти… Этим актерам аккомпанируют знакомые лица из различных сериалов. Ведь так принято в современном Голливуде - продюсеры очень любят использовать тех, кого узнают зрители, при этом у них еще нет права на заоблачные гонорары. А помогают всему этому сработать такие люди, как Энтони Маки, он же Сокол из «Мстителей», Джон Красински - муж Эмили Блант и смешной парень из «Простых сложностей», а также Джек Рейнор из фильмов «Трансформеры: Эпоха возрождения» и «Синг Стрит».

Кадр из фильма «Детройт»

Картина «Детройт» это еще одно напоминание о том, что люди не должны возвращаться в первобытное сообщество и вести себя, как неразумные и лишь физически развитые существа. Хотя отголоски расизма так и маячат в современном обществе, наверное, поэтому картина пробирает насквозь и легко выбивает из зрителей нужные эмоции. Конечно, этому способствуют и документальные съемки и факты. Все эти проблемы витают где-то неподалеку и ждут любой вспышки, чтобы нести несчастья, боль и утраты в дома всех и каждого, несмотря на цвет кожи и вероисповедание, ведь в такие моменты под «горячую руку» попадают все. Те же ирландцы до сих пор вспоминают истории о получении независимости - как множеством документальных картин, так и, например, в фильме «71». Поэтому Кэтрин Бигелоу, найдя одну из самых неприятных мозолей в истории США, и надавила, но, видимо, немного сильнее, чем хотела, поэтому и оказалась аутсайдером большинства кинопремий и критиков. Но впереди еще «Оскар», где «Детройт» должны будут упомянуть обязательно, хотя бы в технических номинациях. Ведь фильм правильно работает, и мысли в головах у зрителей вызывает обязательные и важные.

Дмитрий Бортников