Земля обетованная
– Корпоративный агент Стив Батлер и его партнер Сью Томасон приезжают в маленький городок, в последние годы переживающий кризис. Местные жители готовы принять предложение компании и дать согласие на бурение скважины на территории их собственности. Все осложняется, когда в дело вмешиваются школьный учитель и представитель профсоюза, с которым у Стива личные счеты.
ps 9/10 (минус балл за оптимистичную концовку)
pps что характерно, в российский прокат фильм не вышел, неужели совпадение ✊
ppps land - земля (англ), но за "страну" спс, она у нас правда обетованная
