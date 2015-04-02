Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Земля обетованная - трейлер
Киноафиша Трейлеры Земля обетованная. Трейлер

Земля обетованная. Трейлер

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 9 октября 2012
Земля обетованная – Корпоративный агент Стив Батлер и его партнер Сью Томасон приезжают в маленький городок, в последние годы переживающий кризис. Местные жители готовы принять предложение компании и дать согласие на бурение скважины на территории их собственности. Все осложняется, когда в дело вмешиваются школьный учитель и представитель профсоюза, с которым у Стива личные счеты.
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
Неплохое (да что уж там - хорошее), хотя и американское (поэтому с характерным happy end) кино о жизненных ценностях (и многом другом)...а так же о необходимости думать своей головой (на примере гл героя), вне зависимости от того, что нашептывает тебе окружающее большинство...и пусть в этом фильме несколько идеализированный конец, спишем это на оптимистическое мнение создателей фильма о конкретном человеке в корпоративной машине (или государственной...не суть важно, когда государство есть по сути один дачный кооператив "Озерки" {не в обиду нашему одноименному району, просто принадлежность "верхних" лиц спб показываю} ✊ ), но в настоящей российской действительности кино заставляет задуматься (если есть чем✊ )...непонятен только анти-американский посыл Дэймона и компании против лозунга "живем ради бабла" ✊ , ведь в Америке - "ничего личного - только business" почти как статья в конституции ✊

ps 9/10 (минус балл за оптимистичную концовку)

pps что характерно, в российский прокат фильм не вышел, неужели совпадение ✊

ppps land - земля (англ), но за "страну" спс, она у нас правда обетованная
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

6.6 Земля обетованная
Земля обетованная драма, 2012, США
Литвяк - тизер 01:08
Литвяк  тизер
Чебурашка 2 - трейлер 01:13
Чебурашка 2  трейлер
Филателия - трейлер 02:07
Филателия  трейлер
Нахимовцы. Янтарный берег - трейлер 01:15
Нахимовцы. Янтарный берег  трейлер
Трон: Арес - дублированный трейлер 2 02:24
Трон: Арес  дублированный трейлер 2
Папины дочки. Мама вернулась - трейлер 02:02
Папины дочки. Мама вернулась  трейлер
Аватар: Пламя и пепел - trailer 02:25
Аватар: Пламя и пепел  trailer
Возвращение в Сайлент Хилл - teaser-trailer 00:40
Возвращение в Сайлент Хилл  teaser-trailer
Буратино - трейлер 2 02:11
Буратино  трейлер 2
Лермонтов - трейлер 01:48
Лермонтов  трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше