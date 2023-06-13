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Киноафиша Новости Джон Си Райли ведет «Лейкерс» к чемпионству в трейлере второго сезона сериала «Время побеждать»

Джон Си Райли ведет «Лейкерс» к чемпионству в трейлере второго сезона сериала «Время побеждать»

13 июня 2023 11:14
Джон Си Райли ведет «Лейкерс» к чемпионству в трейлере второго сезона сериала «Время побеждать»

Новая часть спортивной драмы о легендах баскетбола 1980-х выйдет в августе.

Стриминговый сервис Max предстал трейлер второго сезона спортивной биографической драмы «Время побеждать: Рассвет династии Лейкерс».

Сериал посвящен личной и профессиональной жизни легендарных игроков баскетбольного клуба «Лос-Анджелес Лейкерс». Новые серии повествуют об играх периода 1980–1984 годов, кульминацией которого стал первый профессиональный матч-реванш между величайшими звездами той эпохи — Эрвином «Мэджиком» Джонсоном (Куинси Исайя) и Ларри Бердом (Шон Патрик Смол). Тренер Джерри Басс (Джон Си Райли) вновь стремится привести свою команду к чемпионству и во что бы то ни стало доказать, что будущее спорта окрашено в пурпурно-золотые цвета.

Во втором сезоне также снялись Эдриан Броуди, Джейсон Кларк, Габи Хоффманн, Соломон Хьюз и другие.

Шоураннерами сериала выступают Макс Боренштейн, наиболее известный по триллерам «Гипнотик» и «Террор», и Джим Хехт, ранее работавший над мультфильмами «Ледниковый период 2: Глобальное потепление» и «Острожно: Грамп!».

Премьера второго сезона «Времени побеждать: Рассвет династии Лейкерс» состоится на Max 6 августа.

Фото: Max
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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