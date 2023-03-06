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Киноафиша Новости Начались съемки второго сезона сериала Okko «Оффлайн»

Начались съемки второго сезона сериала Okko «Оффлайн»

6 марта 2023 14:02
Начались съемки второго сезона сериала Okko «Оффлайн»

Работа над новыми сериями шоу будет проходить в Москве и Калининграде до июня.

Онлайн-кинотеатр Okko и кинокомпания BBG объявили о том, что в Москве стартовали съемки второго сезона детективного триллера «Оффлайн». Предстоящие серии выйдут под названием «Оффлайн 2.0».

Ведуще роли в продолжении исполнят Никита Ефремов («Нулевой пациент»), Денис Шведов («Майор»), Полина Максимова («Без меня»), Никита Кологривый («Подольские курсанты») и Риналь Мухаметов («Вторжение»).

Шоу повествует о программисте Расте (Ефремов), создавшем популярное приложение для продажи наркотиков BeHappy. Из-за своей разработки герою приходится столкнуться с серьезным противником в лице загадочного убийцы Анонимуса, который намерен во что бы то ни стало покарать Раста и его клиентов.

Начались съемки второго сезона сериала Okko «Оффлайн»

Второй сезон ответит на многие вопросы, которые остались у зрителей после просмотра первой части сериала: как Раст стал гениальным хакером, подмявшим под себя наркобизнес России? Пережила ли его жена Нина (Марина Ворожищева) нападение? Как Никонову (Шведов) удалось провернуть свой план? И как сложится дальнейшая судьба остальных героев? Создатели обещают, что в новых сериях борьба за власть и технологию BeHappy выйдет на совершенно новый уровень. Теперь герою придется иметь дело не с мелкими наркоторговцами, а с самими влиятельными фигурами криминального мира, готовыми пойти на любые денежные и человеческие жертвы ради своего успеха. В этих непростых условиях Раст начнет все больше проявлять темную сторону своей личности и в итоге предстанет перед непростым выбором: признать себя гениальным киберпреступнком или же вернуться к простой семейной жизни.

Съемками новых серий руководит режиссер Кирилл Плетнев, ранее работавший над первым сезоном «Оффлайна», а также фильмами «Жги!» и «Семь ужинов».

Съемки второго сезона будут проходить до июня 2023 года. Кроме Москвы, съемочная команда будет работать в Калининграде. Премьера новых эпизодов также запланирована на 2023 год.

Фото: Онлайн-кинотеатр Okko
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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