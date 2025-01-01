Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
О сериале
Сезоны
Актеры и роли
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша
Сериалы
Похищение
Похищение ( - …)
18+
детектив
Страна
Россия
Всего сезонов
1 сезон
Стрим-сервис
Okko
В ролях
В ролях
Тимофей Трибунцев
Марина Васильева
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
Написать отзыв
Сезоны
Сезон 1
TBA,
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
«Увидела и схватилась за голову»: «реальная» Мария Швецова была против, чтобы в «Тайнах следствия» играла Ковальчук
Помните автобус, который увез Нину от Шурика в «Кавказской пленнице»? Гайдай выбрал его не случайно — вот почему
В штабе писарем? Или все-таки спецназ: кем на самом деле был Данила Багров из легендарного фильма «Брат»
Начали смотреть «Хирурга»? Вот еще 3 сериала о врачах «с секретами» — скоротаете ождание новых серий
Глянете серию, опомнитесь ночью: 5 sci-fi сериалов не хуже «Черного зеркала» — у каждого рейтинг 7.8 и больше
Осенний марафон: вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с туманом и желтой листвой (тест)
Тест пройдут только те, кто смотрел «Невский» минимум 2 раза: угадайте, из каких сезонов эти 5 кадров
В «Сумерках» зря не показали, как Элис становится вампиром: здесь интересная история на целый спин-офф
Про «моргуновку» из «Операции "Ы"» слышали многие: а вот как назывались шапки трио Гайдая знают не все — проверьте себя
Тоже рыдали над смертью Муфасы в «Короле Льве»? Сейчас будет еще больнее — встречайте жуткую фанатскую теорию
Досматриваете фильмы СССР до самых титров? Тогда для вас тест — угадайте 6 кинолент по последнему кадру
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667