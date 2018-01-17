«Мешок без дна»: Рецензия Киноафиши

Фильм без дна

Для зрителей, не знакомых с творчеством общепризнанного гения артхауса Рустама Хамдамова, «Мешок без дна» − картина непонятная. «Сюрреализм на грани бреда, путанные диалоги, издевательски вольная хронология, одержимое украшательство и напыщенность» − вот что первым приходит на ум сразу после просмотра. О чем этот фильм? Актуальный ли? В чем его послание? Вопросы начинают сыпаться с неба, больно и звонко ударяться о голову, порождая ассоциации, воспоминания и отсылки не только к другому кино, но и к искусству 19-20 веков. Но все оказывается проще и очевиднее любых «на самом деле…». Если успокоиться и перестать копошиться в своих ментальных закромах, можно разглядеть крайне личную и по-фантазерски вольную сказку Хамдамова, увлекшегося 7-летней рефлексией (последний фильм, короткий метр «Бриллианты», вышел в 2010 году). Он не скрывает, что снимал для себя, и, как мы видим, интересы зрителя его мало волнуют. А должны ли?

Кадр из фильма «Мешок без дна»

Рустам Хамдамов − режиссер запретного, потерянного и почти неизвестного в широких кругах кино. В его профессиональной папке пять работ, две из которых короткометражного формата. Особой лаской у ценителей пользуются: дебют «В горах мое сердце», поэтичная картина о трагической доле Художника, а также кружевная и фантастичная лента «Анна Карамазофф», номинант Каннского фестиваля. Его новый фильм «Мешок без дна» (продолжение «Бриллиантов») вдохновлен культовой японской картиной Акира Куросавы «Расёмон», которая повествует об убитом самурае, его жене и разбойнике. А эта история, в свою очередь, отсылает к новелле Рюноскэ Акутагавы «В чаще». В версии Хамдамова японская драма переложена на чистый русский лад и завернута в лучшие традиции черно-белого кино.

Кадр из фильма «Мешок без дна»

По сюжету, некая Чтица (Светлана Немоляева) приходит к скучающему Великому князю (Сергей Колтаков) и рассказывает невероятную сказку. В далеком 13-ом веке в лесу, наполненном чудными обитателями, вроде живых грибов и прямоходящих медведей, было совершено ужасное убийство. Молодой Царевич стал жертвой жестокого Разбойника, который не только пролил кровь, но и силой овладел Царевной. Однако оказывается, что это лишь одна из версий произошедшего, и каждый из героев готов поведать свою, преодолевая стыд, страх и даже смерть. А пока Чтица разглаживает складки своей интригующей истории, Князь рассуждает о жизни и рае.

Кадр из фильма «Мешок без дна»

В общем, что мы видим? Ничего конкретного, а точнее − то, что захотим. Это такое Искусство зрителя, где каждый зрит в силу своей эрудиции и фантазии. Не зря «простые смертные» выбегают из зала или бесстыдно спят, а критики упиваются великой эстетикой кадров, полных света, игры теней и тонких аллюзий. В головах всплывают фильмы Алена Рене, Федерико Феллини, натюрморты Джорджо Моранди, тенденции Серебряного века и прочее. И все − правда. Лента действительно изобилует многовековыми деталями, таинственными ритуалами, цитатами и другими предметами материального и духовного богатства. Но и в том, и в другом случае − устаревшего, не актуального. Выходит, это искусство в чистом виде, где магия тишины, шороха платьев и звона хрусталя на люстрах прекрасны сами по себе. И где сюжетная структура − это свободная птица, повторяющая слова Куросавы о том, что «фильм это отражение жизни, а у жизни не всегда есть простой и понятный смысл».

Кадр из фильма «Мешок без дна»

«Мешок без дна» − потемки души художника-Хамдамова, играющего в свои эстетские игры. Знает ли он сам смысл каждой детали? А должен ли он быть? Все это бессовестно передается на долю зрителя, вынужденного выискивать, гадать, додумывать или просто созерцать. Фильм стал одним из самых обсуждаемых на конкурсе 39-го ММКФ, где получил Спецприз жюри и Приз Федерации киноклубов России. Его крутили и на других престижных смотрах, и для иностранной аудитории в подборке «лучших российских» на Петербургском культурном форуме, а вот сейчас представляют массовой аудитории. Но последней необходимо подготовиться к такой порции мистически необъяснимого, чтобы избежать ложных ожиданий. В остальном − каждый увидит свое, кто-то очарование «Тысячи и одной ночи», а кто-то надпись «Exit» над дверью…

Инна Син

В российском прокате с 18 января 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Мешок без дна»