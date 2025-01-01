Меню
Персоны
Дэвид Тьюлис
Награды
Награды и номинации Дэвида Тьюлиса
David Thewlis
Каннский кинофестиваль 1993
Лучший актер
Победитель
Золотой глобус 2018
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or Movie
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1996
Лучший короткометражный фильм
Номинант
Лучший короткометражный фильм
Номинант
Золотая малина 2007
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2015
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
