Эмма Уотсон
Награды
Награды и номинации Эммы Уотсон
Emma Watson
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Связи
Вопросы и ответы
Награды и номинации Эммы Уотсон
Золотая малина 2018
Худшая женская роль
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2017
Лучший актёр или актриса в кинофильме
Победитель
Лучший поцелуй
Номинант
MTV Movie Awards 2013
Trailblazer Award
Победитель
Лучший поцелуй
Номинант
Best Musical Moment
Номинант
Best Female Performance
Номинант
Best Musical Moment
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
MTV Movie Awards 2012
Лучший поцелуй
Номинант
Best Female Performance
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
MTV Movie Awards 2011
Best Female Performance
Номинант
Лучший бой
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
Best Female Performance
Номинант
Лучший бой
Номинант
MTV Movie Awards 2010
Best Female Performance
Номинант
Best Female Performance
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2006
Best On-Screen Team
Номинант
Best On-Screen Team
Номинант
