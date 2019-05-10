«Отель Мумбаи: Противостояние»: Рецензия Киноафиши

В основе сюжета лежит реальная трагическая история. В ноябре 2008 года Мумбаи был атакован группой исламских террористов. Эта атака не была похожа на другие теракты, это было планомерное нападение на город с разных его концов, похожее скорее на военную диверсию, с одним только отличием — единственной целью террористов было уничтожить как можно больше людей. Полиция оказалась абсолютно не готова к такому развитию событий, почти на целый день деловая столица Индии превратилась в арену боевых действий. Фильм показывает некоторые моменты этой ужасающей бойни, концентрируясь на событиях в отеле «Taj Mahal Palace» и около него.

Снимать кино о такой трагедии трудно, поскольку очень тяжело не скатиться в ненужную патетику и манипуляцию зрителем. История сама по себе крайне драматична, поэтому не требует особых художественных приёмов, чтобы её рассказать. Создатели фильма (для режиссёра Энтони Мараса это первый полный метр) пошли по правильному пути, выбрав если не документальный, то хроникёрский тон повествования. Камера хладнокровно наблюдает за несколькими параллельными историями, происходящими в разных частях отеля. В каждой из них люди пытаются выжить и, к сожалению, никто не застрахован от смерти. Фильм методично следует за попытками героев сохранить жизни и в этих сценах нет особых перегибов, попыток искусственно усилить и так большое напряжение (кроме, пожалуй, факта, что в художественном мире фильма нет сосок и заглушить плачущего ребёнка в нём невозможно, но это пустяки).

«Отель Мумбаи: Противостояние»

Качественный актёрский состав увенчан несколькими узнаваемыми лицами: Арми Хаммер в привычной для него роли идеального мужчины, Дев Патель в привычной для него роли индуса и Джейсон Айзекс в роли сурового русского олигарха. Но не только им сопереживаешь в кадре. Фильм вообще богат персонажами, за которых хочется болеть. Это нетрудно — как можно не поддерживать человека, который ни в чём не виноват и просто хочет выжить и сберечь своих близких? Ещё больше сопереживаешь сотрудникам отеля, по своей воле оставшимся в здании. Никто из участвующих не строит из себя героев боевиков, но и в таких условиях в людях просыпается мужество. Кстати говоря, в заново отстроенном отеле до сих пор работают герои той атаки — работники отеля, оставшиеся в нём и своими храбрыми действиями спасшие немало жизней.

Пожалуй, правильным было и решение не углубляться в психологию нападавших. Они изображены внушаемыми, опасными идиотами, чья слепая ненависть и отчаянная глупость стоила жизни многим людям. Организаторы теракта не показаны, но вполне ясно, что это люди, лишь прикрывающиеся религиозными мотивами, сами они очевидно далеки и от Аллаха и от заповедей Ислама (в реальности у этого теракта существуют политические причины, но прямо это в фильме не показано). Нет здесь и особой рефлексии на тему, что такое религиозный терроризм и откуда он берётся, в выбранной хроникёрской манере это было бы неуместно.

«Отель Мумбаи: Противостояние»

Вряд ли «Отель Мумбаи» — тот фильм, о котором расскажешь всем друзьям и посоветуешь пойти. Людям впечатлительным фильм может показаться тяжёлым и жестоким, но это не отменяет того, что это кино является интересной и удавшейся попыткой драматично, но беспристрастно рассказать о такой страшной проблеме, как терроризм.

Пётр Волошин