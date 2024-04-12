«Манкимэн»: Рецензия Киноафиши

Главный герой — парень без имени, зарабатывающий на жизнь подпольными боями. Выходя на ринг в маске гориллы, он проигрывает одну схватку за другой, получая за это сущие гроши. Вот только горе-боец не так прост, как может показаться. Он с детства одержим местью коррумпированным чиновникам, повинным в смерти его матери. И однажды парню выпадает шанс с ними поквитаться. Ради этого герой устраивается официантом в ночной клуб, где отдыхают самые влиятельные люди Индии. Шаг за шагом мститель подбирается к заветной цели, устраняя каждого, кто осмелится встать у него на пути.

Критики сразу же окрестили «Манкимэна» «Мумбайским Джоном Уиком» и называют одним из лучших экшенов последних лет. А ведь еще недавно фильм мог лечь на полку: в 2021 году боссы Netflix отказались выпускать «Манкимэна», так как в его основе лежит критика властей Индии — это бы существенно усложнило покорение стримингом индийского рынка. В итоге готовый боевик перекупил хоррормейкер Джордан Пил («Прочь», «Мы»), благодаря которому кинокартина с запозданием добралась до кинотеатров.

Но действительно ли «Манкимэн» так хорош, как о нем пишут? Отнюдь. В киноленте и впрямь встречаются добротные экшен-сцены, однако никаких хореографических изысков в духе Чада Стахелски нет и в помине. В отличие от того же Джона Уика, где перестрелки напоминают балетные номера, а рукопашные поединки зачастую сняты одним дублем, в «Манкимэне» все это шинкуется на мелкие кусочки. Вероятно, обилие монтажных склеек призвано скрыть отсутствие у исполнителей должного боевого опыта. По той же причине, видимо, в сценах драк крупные планы лиц тотально доминируют над общими, из-за чего разобраться в происходящем порой непросто. Между тем нехватка динамики, как водится, компенсируется эпилептично трясущейся камерой. Стоит ли говорить, что ни о каком визуальном стиле в этом безумном калейдоскопе речи не идет?

Манкимэн

Впрочем, всем недостаткам есть очевидное объяснение: постановкой боевика занимался Дев Патель, прежде никогда не отвечавший за режиссуру. Неопытность звезды «Миллионера из Трущоб» и «Легенды о Зеленом рыцаре» чувствуется буквально в каждом кадре, при этом сюжет, соавтором которого также выступил Патель, кажется вторичным даже по меркам жанра. В общем, «Манкимэн» — далеко не «Джон Уик», но, к счастью, и не очередной «Пчеловод». В отличие от условного Джейсона Стэйтема, Патель — прекрасный драматический актер. И даже в таком незамысловатом кино, как это, он выкладывается на все сто. Еще одна деталь, выгодно отличающая «Манкимэна» от аналогичных би-муви, — нестандартный сеттинг. В режиссерском дебюте Пателя Индия показана как страна вопиющих контрастов, где рядом с небоскребами простираются трущобы, а в паре метров от роскошных ресторанов, где отдыхает элита, нищие дети спят на картонных коробках. Ежеминутная смена непохожих друг на друга локаций позволяет Пателю удерживать зрительское внимание все два часа.

К середине события вовсе покидают городские джунгли и перемещаются в джунгли настоящие. Там по заветам жанра герой через тренировочный монтаж обретает внутреннюю силу, которая позволяет ему довести начатое до конца. Месть героя в исполнении Пателя также завязана на социальном контексте. В перенаселенной Индии изъясняются на двух десятках языков и исповедует несколько религий, из-за чего там регулярно случаются конфликты на почве ксенофобии. Ситуация усугубляется высоким уровнем коррупции, полицейским произволом и повальной нищетой. Деревня, где родился герой, была уничтожена по приказу религиозного лидера, возжелавшего присвоить земли себе. Сам он, в свою очередь, действует в интересах кандидата в мэры, называя того избранником бога. А если появляются недовольные, то продажные полицейские с удовольствием применяют физическую силу. История монтируется с хроникой, подтверждающей, что все показанное в фильме — никакой не вымысел, а суровая реальность. Наконец, сам образ мстителя, заступившегося за терзаемый народ, недвусмысленно отсылает к богу-обезьяне Ханумане — национальному герою из индуистских мифов.

Манкимэн

Вопреки восторгам западных киножурналистов, «Манкимэн» не стал новым словом в жанре. Между тем Патель, несмотря на безупречную физическую форму, и близко не Киану Ривз: драки с его участием вряд ли впечатлят насмотренного зрителя. Однако неудачей первую режиссерскую работу актера назвать тоже нельзя. Благодаря высокому темпу и индийскому колориту боевик Пателя смотрится бодро. Запредельный пафос вовремя снижается остроумными гэгами, а кульминационная бойня под трек местной ню-метал-группы Bloodywood — чудо как хороша. Так что «Манкимэну» все же стоит дать шанс, главное — не завышать ожидания.