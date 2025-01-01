Меню
Награды и номинации Дев Патель

Dev Patel
Награды и номинации Дев Патель
Оскар 2017 Оскар 2017
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2021 Золотой глобус 2021
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2017 Золотой глобус 2017
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020 Primetime Emmy Awards 2020
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
BAFTA 2017 BAFTA 2017
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2025 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2025
Лучший дебют британского сценариста, режиссёра или продюсера
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2009 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2009
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотая малина 2011 Золотая малина 2011
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2009 MTV Movie & TV Awards 2009
Breakthrough Performance Male
Номинант
 Лучший поцелуй
Номинант
 Лучший поцелуй
Номинант
Сандэнс 2018 Сандэнс 2018
Приз Большого жюри короткометражных фильмов
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2009 Премия Гильдии киноактеров США 2009
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2017 Премия Гильдии киноактеров США 2017
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2013 Премия Гильдии киноактеров США 2013
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
 Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
