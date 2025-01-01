Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Дев Патель
Награды
Награды и номинации Дев Патель
Dev Patel
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Дев Патель
Оскар 2017
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2021
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2017
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
BAFTA 2017
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2025
Лучший дебют британского сценариста, режиссёра или продюсера
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2009
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотая малина 2011
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2009
Breakthrough Performance Male
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
Сандэнс 2018
Приз Большого жюри короткометражных фильмов
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2009
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2017
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2013
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
3,5 часа экранного времени (как у «Аватара»), переписанный финал и перенос релиза: почему «Майкл» называют самой ожидаемой премьерой 2026 года
А вы догадывались, кто Дин Винчестер из «Сверхъестественного» по знаку зодиака? Ну типичный же…
Если «Константинополь» до сих пор не отпустил, вот еще 3 российских исторических сериала: все вышли в 2024 году
Наконец-то вместо Зендеи позвали красотку, она останется с Паркером надолго: инсайдер раскрыл роль Сэди Синк в «Человеке-пауке 4»
Планктон или Сквидвард по знаку зодиака? Создатели «Губки Боба» раскрыли астрологические тайны Бикини Боттом
Доктор Дум всего лишь прикрытие: главным злодеем фильма «Мстители: Судный день» станет известный всем персонаж
«Неугодная» Одесса: военный фильм с Высоцким цензура СССР забраковала на 20 лет – великий артист так и не дожил до премьеры
3-й сезон «Магички» зайдет фанатам «Поднятия уровня» и «Кейпоп-охотниц»: «это будет отвал!», – говорят зрители, узнав причину
Чем закончились «Покемоны»: спустя 25 лет Эш пришел к чемпионству, «Ван-Пису» такой трогательный финал только снился
46 лет назад людей лишили 2-х серий «Места встречи»: почему сцены с пасынком Высоцкого «сократили» перед ТВ-премьерой
230 млн просмотров, Рейнольдс, Скала и Гадот: этот шпионский боевик входит в топ-3 Netflix, хотя его критикуют во всем мире
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667