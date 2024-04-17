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Манкимэн - финальный дублированный трейлер
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Манкимэн. Финальный дублированный трейлер

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Дата публикации: 5 апреля 2024
Манкимэн – Жестокие улицы Мумбаи сделали из него бойца, который не остановится ни перед чем, чтобы отомстить за свою семью. Отныне его жизнь делится между подпольными боями за деньги, где люди в масках дерутся до последнего вдоха, и работой в элитном ночном клубе для самых богатых и самых порочных. Всё больше погружаясь в тайный мир, он сводит счёты с криминальными авторитетами и коррумпированными политиками, отнимающими у людей всё. Имя ему - Манкимэн.
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Светлана Киняпина 17 апреля 2024, 01:56
Оценка
Потрясающий фильм! Я пересмотрела множество боевиков и триллеров. Но этот фильм поразил до глубины души! Невероятная игра актеров! Потрясающая и оригинальная съемка и монтаж! Великолепное музыкальное сопровождение! Наинтереснейший сюжет, который доводит до мурашек и держит в напряжении до самого конца! Не ожидала! Чтобы вы понимали, я никогда не пишу отзывы! А тут специально зашла, авторизировалась и написала отзыв! Под огромным впечатлением! Рекомендую всем смотреть именно в кинотеатрах! Прошло после просмотра 2 часа, а я до сих пор под огромным впечатлением!
17 апреля 2024, 01:56 Ответить
Киноафиша.инфо 17 апреля 2024, 09:21
в ответ на сообщение Светлана Киняпина от 17 апреля 2024, 01:56
Здорово, что фильм произвел на вас такое впечатление! 🥳
17 апреля 2024, 09:21 Ответить
Angelika Sea 18 апреля 2024, 00:20
Как будто посмотрели Танцор Диско, Таецуй-Танцуй и Зиту и Гиту. Только кровавые. А что теперь будем толтко такие фильмы смотреть. Нащад в прошлое. Боливуд рулит.
18 апреля 2024, 00:20 Ответить
cinemagod 23 апреля 2024, 17:28
Оценка
Как по мне фильм очень переоценён\
Скудный сюжет \
Два часа скучного без эмоционального контента \
Худший дебют в режиссуре\
Один из худших фильмов 2024
23 апреля 2024, 17:28 Ответить
Weteran Mc 9 октября 2024, 23:32
Оценка
"Манкимэн" - индийский боевик 2024 года про парня из трущоб, у которого в детстве коррумпированный полицейский изнасиловал и убил мать. Пацан этого копа помнит с самых малых лет и готов к мести по всей строгости своего внутреннего закона. Практикуя удары в боях без правил и подрабатывая на кухне элитного борделя, который посещает убийца, молодой мститель подбирается к нему всё ближе. И вот они стоят друг перед другом и теперь Манкимэна не остановить.

Сюжет этого фильма не оригинален и напоминает другие картины про мстителей. Отличие его от других заключается в рукопашных боях и колюще-режущих предметах. Хотя фильм почти без огнестрельного оружия тоже уже был, так что и в этом плане ничего нового.
Так же присутствует динамика, экшен, море кровищи - всё это я уже видел в Голливуде, поэтому и в этом тоже удивления нет.

Подводя итог, скажу, что фильм "Манкимэн" понравится любителям рукопашки и боевых искусств. А я любитель немного другого жанра. Что ж, каждому своё.

Моя оценка: 6 из 10.
9 октября 2024, 23:32 Ответить
Киноафиша.инфо 10 октября 2024, 19:03
в ответ на сообщение Weteran Mc от 9 октября 2024, 23:32
Очень интересно было прочесть ваш отзыв о фильме, спасибо большое ☺️
10 октября 2024, 19:03 Ответить
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