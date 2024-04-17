Манкимэн
– Жестокие улицы Мумбаи сделали из него бойца, который не остановится ни перед чем, чтобы отомстить за свою семью. Отныне его жизнь делится между подпольными боями за деньги, где люди в масках дерутся до последнего вдоха, и работой в элитном ночном клубе для самых богатых и самых порочных. Всё больше погружаясь в тайный мир, он сводит счёты с криминальными авторитетами и коррумпированными политиками, отнимающими у людей всё. Имя ему - Манкимэн.
Скудный сюжет \
Два часа скучного без эмоционального контента \
Худший дебют в режиссуре\
Один из худших фильмов 2024
Сюжет этого фильма не оригинален и напоминает другие картины про мстителей. Отличие его от других заключается в рукопашных боях и колюще-режущих предметах. Хотя фильм почти без огнестрельного оружия тоже уже был, так что и в этом плане ничего нового.
Так же присутствует динамика, экшен, море кровищи - всё это я уже видел в Голливуде, поэтому и в этом тоже удивления нет.
Подводя итог, скажу, что фильм "Манкимэн" понравится любителям рукопашки и боевых искусств. А я любитель немного другого жанра. Что ж, каждому своё.
Моя оценка: 6 из 10.
Авторизация по e-mail