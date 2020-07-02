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Киноафиша Рецензии «Мисс Плохое поведение»: Рецензия Киноафиши

«Мисс Плохое поведение»: Рецензия Киноафиши

2 июля 2020 00:00
«Мисс Плохое поведение»: Рецензия Киноафиши

История обворожительного, но излишне простого женского активизма.

1970 год. 20-й конкурс «Мисс Мира». Событие, которое приковывает к себе внимание телекамер и журналистов по всей планете. В эти дни Лондон становится эпицентром жарких противостояний. Главное из них происходит на сцене известного концертного зала Альберт-холл, где конкурсантки со всего мира сражаются за корону и титул самой красивой девушки на потеху мужчинам. Многие участницы приехали, чтобы добиться признания внешних данных и выиграть денежный приз, и лишь некоторые из них хотят большего, мечтая изменить мир к лучшему. В это же время в Англии набирают силу феминистские организации, готовые идти до конца, отстаивая равноправие в насмехающемся над ними мужском обществе. Конкурс красоты, унижающий всех женщин, моментально становится их новой целью и возможностью заявить об умалчиваемых проблемах.

«Мисс Плохое поведение»: Рецензия Киноафиши
Мисс Плохое поведение

В основе картины — реальная история двух ярких судеб, которые спустя годы смогут изменить мир. Активистка Салли Александер (Кира Найтли) пытается играть честно, но в ответ получает лишь снисхождение окружающих и начинает смотреть в сторону более агрессивных форм протеста. Мисс Гренада Дженнифер Хостен (Гугу Эмбата-Ро), наоборот, готова следовать правилам и унижениям до конца, сохраняя туманную надежду на победу в конкурсе, чтобы стать примером для других. Несмотря на разность взглядов, обе девушки хотят одного: вдохновить окружающих и показать иной путь, где людей будут оценивать по их заслугам, а не по цвету кожи или полу. Остается лишь понять, как эффективнее разговаривать с обществом, которое отказывается слышать, видит в тебе агрессора и не воспринимает всерьез.

«Мисс Плохое поведение»: Рецензия Киноафиши
Мисс Плохое поведение

Трудности на пути активизма доставляют не только мужчины, но и предыдущее поколение. Родители давно смирились с такой жизнью и правилами игры. Для них отстаивание равных прав бессмысленно, ведь добиться желаемого можно с помощью короткой юбки и макияжа. Несогласие довольствоваться малым и желание избежать слишком наглядных ошибок прошлого становятся еще одним стимулом. Хотя ощутимых изменений придется ждать еще очень долго. За местными лозунгами, митингами, акциями и заявлениями стоит скорее надежда на светлое будущее. Пока приходится довольствоваться лишь газетными заголовками о финале «Мисс Мира» 1970 и громким заявлением «Мы существуем». О реальных итогах борьбы мы узнаем из финальных титров, которые раскроют дальнейшую судьбу персонажей, продолживших отстаивать свои убеждения и пытаться менять мир к лучшему.

«Мисс Плохое поведение»: Рецензия Киноафиши
Мисс Плохое поведение

«Мисс Плохое поведение» отлично показывает, как героини сражаются за все хорошее, но забывает проиллюстрировать, как выглядит все плохое. Единственными проблемами становятся несколько сексистских шуток, дискомфортный отбор конкурсанток и редкие университетские эпизоды, в которых героиню Киры Найтли не воспринимают всерьез. Они не оказывают большого влияния на сюжет и как будто лишены контекста. Об ужасах расизма, апартеида и неравных возможностях мы слышим лишь в диалогах. Отсутствие наглядности лишает накала и не позволяет понять суть конфликта. Если активисткам еще приходится столкнуться с агрессивной полицией, то главной трудностью людей с другим цветом кожи становится презрительный взгляд «Мисс Америки». Из-за этого теряется и связь с семидесятыми, заметными только в стилизованных под хронику кадрах и редких ярких нарядах. С другой стороны, нет и перегибов с исключительно ужасными мужскими героями. Сильную неприязнь может вызвать лишь комик Боб Хоуп, нечасто появляющийся на экране.

«Мисс Плохое поведение»: Рецензия Киноафиши
Мисс Плохое поведение

За красотой и легкостью истории теряется рефлексия. Активизм выглядит на экране очередной забавой. Кажется, так может каждый, ведь противостоят ему безразличные мужчины и упивающиеся своей красотой женщины, оружием которых выступают ухмылки и насмешки. Вот и получается, что стоит всего лишь набраться терпения, не изменять принципам и верить в счастливый финал. Феминизм на экране похож на яркий и сладкий сироп, способный понравиться всем, даже его агрессивным противникам. «Мисс Плохое поведение» оказывается универсальной и бесхитростной драмой, больше напоминающей красивую сказку. В ней легко увидеть очередные мужские шутки и дефиле в купальниках, но сложно понять, почему они являются проблемой. Патриархат вроде и пытались уколоть, но он этого просто не заметил.

Константин Киценюк

Константин Киценюк
Константин Киценюк
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