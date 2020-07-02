«Мисс Плохое поведение»: Рецензия Киноафиши

1970 год. 20-й конкурс «Мисс Мира». Событие, которое приковывает к себе внимание телекамер и журналистов по всей планете. В эти дни Лондон становится эпицентром жарких противостояний. Главное из них происходит на сцене известного концертного зала Альберт-холл, где конкурсантки со всего мира сражаются за корону и титул самой красивой девушки на потеху мужчинам. Многие участницы приехали, чтобы добиться признания внешних данных и выиграть денежный приз, и лишь некоторые из них хотят большего, мечтая изменить мир к лучшему. В это же время в Англии набирают силу феминистские организации, готовые идти до конца, отстаивая равноправие в насмехающемся над ними мужском обществе. Конкурс красоты, унижающий всех женщин, моментально становится их новой целью и возможностью заявить об умалчиваемых проблемах.

Мисс Плохое поведение

В основе картины — реальная история двух ярких судеб, которые спустя годы смогут изменить мир. Активистка Салли Александер (Кира Найтли) пытается играть честно, но в ответ получает лишь снисхождение окружающих и начинает смотреть в сторону более агрессивных форм протеста. Мисс Гренада Дженнифер Хостен (Гугу Эмбата-Ро), наоборот, готова следовать правилам и унижениям до конца, сохраняя туманную надежду на победу в конкурсе, чтобы стать примером для других. Несмотря на разность взглядов, обе девушки хотят одного: вдохновить окружающих и показать иной путь, где людей будут оценивать по их заслугам, а не по цвету кожи или полу. Остается лишь понять, как эффективнее разговаривать с обществом, которое отказывается слышать, видит в тебе агрессора и не воспринимает всерьез.

Мисс Плохое поведение

Трудности на пути активизма доставляют не только мужчины, но и предыдущее поколение. Родители давно смирились с такой жизнью и правилами игры. Для них отстаивание равных прав бессмысленно, ведь добиться желаемого можно с помощью короткой юбки и макияжа. Несогласие довольствоваться малым и желание избежать слишком наглядных ошибок прошлого становятся еще одним стимулом. Хотя ощутимых изменений придется ждать еще очень долго. За местными лозунгами, митингами, акциями и заявлениями стоит скорее надежда на светлое будущее. Пока приходится довольствоваться лишь газетными заголовками о финале «Мисс Мира» 1970 и громким заявлением «Мы существуем». О реальных итогах борьбы мы узнаем из финальных титров, которые раскроют дальнейшую судьбу персонажей, продолживших отстаивать свои убеждения и пытаться менять мир к лучшему.

Мисс Плохое поведение

«Мисс Плохое поведение» отлично показывает, как героини сражаются за все хорошее, но забывает проиллюстрировать, как выглядит все плохое. Единственными проблемами становятся несколько сексистских шуток, дискомфортный отбор конкурсанток и редкие университетские эпизоды, в которых героиню Киры Найтли не воспринимают всерьез. Они не оказывают большого влияния на сюжет и как будто лишены контекста. Об ужасах расизма, апартеида и неравных возможностях мы слышим лишь в диалогах. Отсутствие наглядности лишает накала и не позволяет понять суть конфликта. Если активисткам еще приходится столкнуться с агрессивной полицией, то главной трудностью людей с другим цветом кожи становится презрительный взгляд «Мисс Америки». Из-за этого теряется и связь с семидесятыми, заметными только в стилизованных под хронику кадрах и редких ярких нарядах. С другой стороны, нет и перегибов с исключительно ужасными мужскими героями. Сильную неприязнь может вызвать лишь комик Боб Хоуп, нечасто появляющийся на экране.

Мисс Плохое поведение

За красотой и легкостью истории теряется рефлексия. Активизм выглядит на экране очередной забавой. Кажется, так может каждый, ведь противостоят ему безразличные мужчины и упивающиеся своей красотой женщины, оружием которых выступают ухмылки и насмешки. Вот и получается, что стоит всего лишь набраться терпения, не изменять принципам и верить в счастливый финал. Феминизм на экране похож на яркий и сладкий сироп, способный понравиться всем, даже его агрессивным противникам. «Мисс Плохое поведение» оказывается универсальной и бесхитростной драмой, больше напоминающей красивую сказку. В ней легко увидеть очередные мужские шутки и дефиле в купальниках, но сложно понять, почему они являются проблемой. Патриархат вроде и пытались уколоть, но он этого просто не заметил.

Константин Киценюк