«Капитал в XXI веке»: Рецензия Киноафиши

«Капитал в XXI веке» – нашумевшее 600-страничное исследование французского экономиста Тома Пикетти, вышедшее в 2013 году. Огромная книга, полная таблиц и графиков, разошлась миллионными тиражами и спровоцировала мощную дискуссию в научных кругах и СМИ. Причина такого успеха – безошибочное попадание в тему: в наш прогрессивный демократичный век Пикетти тщательно изучает проблему растущего неравенства и всё большей концентрации богатств в руках недостижимой/закрытой группы олигархов.

При всей своей злободневности труд Пикетти отличается фундаментальным подходом: автор исследует последние 250 лет европейской истории, опираясь на широкий контекст и обширный массив данных. Учёный приходит к неутешительному выводу: неравенство неизбежно при капитализме, и чем дальше, тем больше оно будет увеличиваться. Чтобы избежать неминуемого кризиса и возможных катаклизмов, Пикетти предлагает осуществлять международный контроль за капиталом с помощью прогрессивного налога на богатство: чем больше у тебя миллионов, тем больше ты должен платить государству.

«Капитал в XXI веке» стал событием: о глобальных изменениях в экономике начали писать даже лайфстайл-издания, а Пикетти затаскали по интервью и телепередачам. Спустя шесть лет ажиотаж утих, на повестке новые темы, но именно сейчас документалист Джастин Пембертон решил снять фильм по мотивам книги. На первый взгляд, странно, что книгу не экранизировали в разгар дискуссии, когда всех беспокоила ситуация в экономике и наше мрачное будущее. Но после просмотра фильма замечаешь своеобразную логику: внимание публики картине противопоказано, и добавить к теме ей попросту нечего.

Новозеландец Пембертон – документалист со стажем: на его счету шестнадцать фильмов и номинация на «Эмми» за докудраму «The Golden Hour» (2012) о победе новозеландских легкоатлетов на Олимпиаде в 1960 году. Несмотря на весь свой опыт, Пембертон не даже не пытается удивить зрителя: «Капитал в XXI веке» – крайне архаичное документальное кино, в котором говорящие головы экспертов перемежаются нарезками из фильмов и кадрами хроники. Единственная отдушина – короткие коллажи (тоже не бог весть какая находка) да саркастичные музыкальные номера, в которых безобидная на первый взгляд поп-музыка становится гимном общества потребления.

В остальном картина не сильно отличается от передач на РЕН-ТВ, где якобы уважаемые эксперты раскрывают секреты мироустройства. Разница только в том, что здесь мы и правда имеем дело с серьёзными учёными и авторитетными журналистами: если не пользоваться гуглом, никого, кроме Пикетти, зритель не узнает. Про экспертов и их заслуги нам толком ничего не рассказывают, они просто появляются на экране и начинают объяснять очередную экономическую коллизию.

Сама история, которую рассказывает фильм, тоже незамысловата: Пембертон вместе с Пикетти просто проиллюстрировали книгу последнего кадрами из подходящих фильмов и панорамами роскошной недвижимости последних столетий. При этом исследование французского экономиста, сменив медиум, умудрилось каким-то чудом потерять в убедительности. Если первоисточник, несмотря на естественные ограничения текста, изобиловал таблицами и графиками и всячески старался представить масштаб описываемых процессов, то фильм, чья природа вроде бы предполагает визуализацию всего и вся, просто забывает об этом. Ни инфографики, ни других способов оживить то огромное количество данных, которые обработал Пикетти, здесь нет. В итоге остаются эксперты, чьим выводам приходится верить на слово, любуясь расхожими свидетельствами чей-то богатой жизни. Чем не РЕН-ТВ?

Без серьёзных научных доказательств и стоящих визуальных решений «Капитал в XXI веке» превращается в популистскую агитку. Пембертон умудряется растерять весь революционный запал и основательность книги, которая не зря отсылала к прорывному труду Маркса. Эта агитка ещё и выглядит затасканной: несмотря на название, в фильме очень мало говорят о специфике сегодняшнего дня. Почти не обсуждают повсеместную цифровизацию экономики, впроброс упоминают о глобальном рынке и особых налоговых зонах, не говорят об офшорах. То же касается и роботизированной рабочей силы, которая должна занять рынка труда, добавив нам проблем. Всё это было простительно в книге, где Пикетти старался выявить глобальные закономерности и обозначить тенденции, не вдаваясь в лишние подробности, но фильм – это что-то другое, правильно? Нет, это то же самое, только пересказанное наивным соседом с примерами из «Симпсонов» где-то на кухне. Если ищите кино, которое ярко и живо говорит о наших финансовых бедах, посмотрите лучше «Игру на понижение». Или дождитесь «Прачечную» Стивена Содерберга.

Евгений Ермакович