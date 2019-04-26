«Последствия»: Рецензия Киноафиши

1946 год. Британский полковник Льюис Морган (Джейсон Кларк) назначен временным губернатором оккупированного союзниками Гамбурга. Нового наместника с супругой (Кирой Найтли) селят в реквизированный особняк на берегу Эльбы. «Настоящий дворец у реки» принадлежит вдовцу-архитектору (Александр Скарсгаард) и его 15-летней дочери. Приученный вести себя всегда как настоящий бритт — «бесстрастно, корректно, с достоинством» — полковник разрешает прежним хозяевам остаться и жить на чердаке, что неизбежно вызывает ощущение звенящей неловкости абсолютно у всех, кроме прислуги, которая тоже досталась оккупантам «в наследство».

Война серьезно потрепала обе семьи. У Морганов под лондонским блицем погиб маленький сын, у архитектора во время «Гоморры» — жена. Все четверо пытаются заполнить пустоту болезненными поисками чего-то, всё дальше отдаляясь друг от дружки. Полковник гоняется за недобитыми «вервольфами», дочь архитектора с ними тусит, млея от татуировки двух восьмёрок на подростковом бицепсе. У жены полковника с архитектором наоборот — «встреча на Эльбе». Маршрут от взаимной неприязни, робкого поцелуя, игры в снежки до горячего секса на обеденном столе и детских планов сбежать в Альпы.

«Последствия»

Чтобы сбежать в Альпы архитектору нужно сначала получить «белый билет», а чтобы получить «белый билет» — пройти в тёмном кабинете британского «гестапо» анкету Fragenbogen. Свой собственный «тест Тьюринга на лояльность». Совсем как в «Бегущем по лезвию», ведь продюсер картины — на минуточку! — сэр Ридли Скотт. Fragebogen — опросник из 133 вопросов, во время ответа на которые профессиональные «отборщики душ» будут подкидывать вам в руки жуткие фоточки с концлагерными ужасами, внимательно наблюдая за каждым жестом и всплесками эмпатии. Архитектор боится, что в опроснике появится «вопрос номер 134» — «правильно ли чувствовать себя счастливым, когда…?»

«Вопроса номер 134» в фильме, на самом деле, нет. Он из оригинального романа валлийца Ридиана Брука, на основе которого и снят фильм «Последствия». Книга, кстати, переведена на русский язык еще лет пять назад. Нормальное постколониальное чтиво в духе Киплинга про «бремя белого человека» нашего времени, где британский полковник носит вместо пробкового шлема советский трофейный полушубок, а добрый дикарь превращается из индуса или гуркха в меланхоличного саксонского Тарзана у кульмана и с Шубертом на пальцах.

Не трудно догадаться, что с появлением в проекте Киры Найтли экранизация автоматически превращается в «еще один костюмный фильм с Кирой Найтли». Мужская точка зрения незаметно исчезает из сценария вместе с половиной персонажей, включая все еще живую жену архитектора и второго сына Морганов. Скагсгард-младший уже через полчаса прекращает изображать сутулого Макса фон Зюдова и привычно скидывает одежду. Джейсон Кларк, в свою очередь, не менее привычно лепит своих благожелательных и нелепых героев из «Фермы Мадбаунд» и «Эвереста». Случайная подруга шутливо говорит Кирочке — «ох, ты прямо как героиня Льва Толстого». Какая именно героиня — вы догадываетесь, но это не имеет особого значения, ведь последняя деталь тоже из книжки. И написала её, к сожалению, совсем не Эммануель Арсан и не Жюст Жакин.

Феликс Зилич