Кира Найтли
Награды
Награды и номинации Киры Найтли
Keira Knightley
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Связи
Вопросы и ответы
Награды и номинации Киры Найтли
Оскар 2015
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Оскар 2006
Лучшая женская роль
Номинант
Золотой глобус 2025
Best Performance by a Female Actor in a Television Series, Drama
Номинант
Золотой глобус 2015
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Золотой глобус 2008
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2006
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
BAFTA 2015
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008
Лучшая женская роль
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2008
Best Female Performance
Номинант
Best Female Performance
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2007
Best Performance
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2004
Breakthrough Female Performance
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2003
Best Trans-Atlantic Breakthrough Performer
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2015
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
