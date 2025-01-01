Кто оказался маньяком в сериале «Трасса»: финал, от которого холодеет кровь и рушатся все догадки зрителей

Не начинайте с первого фильма — иначе все перепутаете: правильная хронология «Трансформеров» на 20 часов экранного времени

Леонардо ДиКаприо выбрал лучший фильм Нолана: в топе у звезды совсем не «Начало», хоть он и снялся там в главной роли

Ответьте на 8/8 вопросов про «Один дома», иначе Кевин будет стрелять: сложный тест на знание культовой комедии 90-х

Этот сериал с рейтингом 8,5 на IMDb называют лучшим про космос со времен «Вавилона-5»: у трех сезонов из шести — 100% на Rotten Tomatoes

Спародировали «Игру престолов» и опозорились: 12-й сезон считается лучшим в истории «Симпсонов» – у худшего просмотров в 4 раза меньше

Не только Тони Старк сменит костюм в «Судном дне»: Marvel нашли способ вернуть Криса Эванса — все еще Роджерс, но уже не Кэп

Откуда у Оди из сериала «Очень странные дела» такие способности? Все началось еще до ее рождения

«Психоделика, а не афиша»: так говорят про зарубежный постер к фильму СССР – взгляните и угадайте киноленту (тест)

«Слабо, противно»: Гурченко после «Карнавальной ночи» сыграла девушку легкого поведения – и жалела об этом до самой смерти