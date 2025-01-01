Меню
Дэнни Бойл
Награды
Награды и номинации Дэнни Бойла
Danny Boyle
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Связи
Награды и номинации Дэнни Бойла
Оскар 2009
Лучшая режиссура
Победитель
Оскар 2011
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Золотой глобус 2009
Лучший режиссёр
Победитель
Золотой глобус 2011
Лучший сценарий
Номинант
Лучший сценарий
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Art Direction for Variety or Nonfiction Programming
Победитель
Outstanding Art Direction for Variety or Nonfiction Programming
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2009
Best Director
Победитель
Alexander Korda Award for Best British Film
Номинант
Alexander Korda Award for Best British Film
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1995
Alexander Korda Award for Best British Film
Победитель
BAFTA 2011
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Alexander Korda Award for Best British Film
Номинант
Best Director
Номинант
Alexander Korda Award for Best British Film
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1996
Alexander Korda Award for Best British Film
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1994
Best Drama Serial
Номинант
Best Drama Serial
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2008
Приз зрительских симпатий
Победитель
Берлинале 2000
Золотой берлинский медведь
Номинант
