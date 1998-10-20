Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Кейси Моттет Кляйн
Кейси Моттет Кляйн
Kacey Mottet Klein
О персоне
Фильмография
Кейси Моттет Кляйн
Kacey Mottet Klein
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
20 октября 1998
Возраст
23 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер
Место рождения
Лозанна, Швейцария
Биография Кейси Моттет Кляйн
Развернуть
Фильмография Кейси Моттет Кляйн
Событие
драма
2021, Франция
5.0
Прощай, ночь
драма
2019, Франция / Германия
6.0
Дети
драма
2019, Франция / Швейцария
5.0
Короли на день
драма
2017, Франция
5.0
Другая Бовари
драма
2014, Франция
6.0
Магазинчик самоубийств 3D
комедия, анимация, мюзикл
2012, Франция / Канада / Бельгия
7.0
Сестра
драма, криминал
2012, Франция / Швейцария
7.0
Дом
драма
2008, Франция / Швейцария / Бельгия
7.0
Все фильмы
Related video
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»